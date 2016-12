Le rechazaron una derivación a Nahiara

Lazos solidarios de todo tipo permitieron que la familia de Nahiara diera con el diagnostico preciso de la enfermedad que padece la pequeña, Lupus. Luego de que su historia se conociera a través de El Patagónico cuando su familia juntaba fondos para trasladarla a Trelew, la Asociación PULCCI realizó las gestiones necesarias para que la pequeña pueda iniciar un tratamiento en Buenos Aires.

El pasado 12 de diciembre Nahiara tenía un turno en el Hospital Gutierrez, el mismo fue pasado para el 20 de diciembre, con la esperanza de que su obra social- de Camioneros - se haga cargo de la estadía de su madre que la acompañaría en el viaje. "Pero no me dio la derivación la hematóloga y perdí el turno", explicó su madre Ana. La semana pasada el pediatra de la obra social firmó una nueva derivación esta vez para el 30 de diciembre.

"Debíamos viajar en avión, cuando Nahiara además de todos sus síntomas como la presencia de ampollas que le impiden comer también tiene una infección urinaria que le genera molestias para ir al baño y estar sentada", explicó la mujer. Pero la obra social le ofreció ir en colectivo y en lugar de cambiar el viaje como solicitó Ana, consideró que la mujer rechazó la derivación. "Y ahora dicen que no me van a dar nada. En todo este tiempo las veces que fui fue para que me humillen, si ellos no me ayudan como sea voy a llevar a mi hija a tratarse", indicó Ana cuestionando duramente a la obra social.