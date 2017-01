El Patagónico | Regionales - 17 enero 2017 Le reclaman a la Federación de Bomberos que rinda cuentas El gobernador Mario Das Neves cuestionó al titular de la Federación de Bomberos de Chubut, Gastón Alcucero, y le recriminó a las instituciones que "se olvidaron de rendir cuentas". Enumeró las obras en los cuarteles y beneficios sociales brindados a los voluntarios durante sus gestiones en Chubut. Le pidió a Alcucero que "no mienta".

El gobernador Mario Das Neves salió al cruce de declaraciones del presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, Gastón Alcucero. Le respondió que de las 27 asociaciones de la provincia hay 20 que le deben información a distintos estamentos del Estado.

En el mismo tono, el mandatario señaló que hace tres días que a Alcucero "le agarró un ataque de exhibicionismo", en referencia a diversas declaraciones públicas que efectuó criticando al Gobierno provincial.

En este contexto, el gobernador recordó que la semana pasada inauguró el nuevo cuartel de bomberos en Comodoro Rivadavia y anteriormente hizo lo propio en las localidades de El Hoyo, El Maitén y Dolavon. Además, del "reconocimiento social a los trabajadores", apuntó.

Criticó que Alcucero "ahora pide plata, o sea hay que bancar también a los bomberos. Eso no es así muchachos”. En forma contundente Das Neves afirmó tener todas las pruebas y que de las 27 Asociaciones de Bomberos "solamente 7 tienen acceso porque se olvidaron de rendir cuentas".

Por ello, pidió que “rindan primero lo que se llevaron porque somos nosotros los que ponemos la firma y los que después tenemos que dar explicaciones. Al señor Alcucero que se deje de hacer tantas reuniones. ¿O se olvida cuando se robaron la Asociación de Bomberos de Madryn que tuvimos que salir en ayuda nosotros? Cuando hicieron poco y nada para los 25 bomberitos muertos que tuvimos que salir nosotros".

En la misma línea, el mandatario dijo que "es injusto. Si quiere hacer política, embandérese con alguna causa y salga a la calle pero no mienta con este tema porque tenemos todo”.

Por otro lado, graficó que "los bomberos por estar en el TC (Turismo Carretera) de Trelew cobraron 96.600 pesos, casi 100 mil pesos".

También dejó en claro que “nosotros no vamos a regalar la plata, vamos a estar arriba de quienes la necesitan”. Durante cuatro años "no recibieron subsidios ni de luz, ni de gas y no dijeron absolutamente nada”, expresó en relación a la anterior gestión del Gobierno provincial.

"Nosotros estamos permanentemente trabajando con ellos; no hace falta que nos digan lo que tenemos que hacer porque conocemos perfectamente el trabajo que hacen”, concluyó el gobernador.

Fuente: