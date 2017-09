Le robaron el DNI hace tres meses y los estafadores continúan sacando créditos

Ana Huequen Nahuelquin es empleada doméstica y cobra por mes 7 mil pesos. El jueves 1 de junio sufrió el hurto de su cartera del interior de su casa ubicada en La Floresta, cuando su hijo dejó abierta la puerta. Los delincuentes, además de llevarse su DNI, se alzaron con un recibo de sueldo del mes de mayo que estaba en el bolso y las tarjetas de crédito. Incluso sustrajeron una netbook de Conectar Igualdad perteneciente a su hijo y hasta las zapatillas del joven.

Su número de documento es 18.851.127 y alerta a los comerciantes de Comodoro Rivadavia y Trelew para que no le entreguen más créditos y préstamos personales a sola firma a quienes tienen el documento robado.

Es que ya le han llegado aviso de compras y préstamos de dinero por el valor de 40 mil pesos que los estafadores lograron obtener con su DNI.

"Unos 40 mil pesos habrán comprado con mi documento, porque ni siquiera con mi tarjeta. Yo soy empleada doméstica, cobro 7 mil pesos, fui al Colegio de Abogados para pedir un asesoramiento y me dijeron que ellos pueden intervenir en el caso de que me llegue un embargo", sostuvo la mujer ya cansada de realizar trámites y buscar asesoramiento.

Es que ayer a la mañana fue al Ministerio Público Fiscal y el funcionario Ariel Corredera le dijo que la investigación sigue y "que mientras tanto vaya y haga la denuncia en Defensa del Consumidor", cuestionó la damnificada.

"Desde que el comerciante acepta algo que no verifica, en este caso son tan culpables los chorros como el comerciante. Yo desconociendo las deudas no pago nada, pero tengo que andar haciendo trámites todos los días", relató angustiada, ya que no sabe a quién acudir.

Un día estuvo cerca de poder sorprender a quienes tienen su DNI. En una casa de deportes del Centro de Comodoro Rivadavia los estafadores intentaron sacar un crédito con su documento. Una de las empleadas que la conocía, llamó a Ana y le advirtió que andaban utilizando su DNI. Pero los embaucadores ya se habían marchado.

Ya la llamaron de una empresa de préstamos personales para informarle que debe abonar 4.200 pesos por el préstamo de 30 mil pesos que le dieron. Ella explicó que le habían robado el DNI y desde la empresa "me dicen no se preocupe señora, usted niega la cuenta, porque nosotros tenemos seguro. Pero si no me hacen todo el trámite me lo van a cobrar".





"¿COMO NO VAN A

VERIFICAR LA FOTO?"

Incluso el jueves le llegó un resumen a su domicilio de una tarjeta que solicitaron los estafadores en Trelew con una compra de 3.500 pesos del mes de julio.

"Para mí es una red, roban carteras con documentos acá y lo mandan para allá. Les entregaron una tarjeta, que andan teniendo. ¿Cómo no van a verificar la foto? No puede haber alguien igual que yo y que firme igual que yo", se quejó Ana.

"Llamé a la tarjeta y la di de baja, porque no pueden seguir beneficiándose con mi identidad"m dijo la mujer que espera soluciones rápidas de la Fiscalía y la Policía para poder recuperar su documento.

Además de esas compras, la banda realizó con su DNI una extracción de dos mil pesos en una casa de juegos y un pago de 300 pesos en combustible en una estación de servicio.

La mujer denunció que en la Seccional Séptima no le tomaron la primera vez su denuncia porque no tenía DNI, por lo que se debió conformar con una exposición.

Los delincuentes habían sacado crédito en una mueblería de Trelew con su nombre y quisieron retirar la mercadería en Comodoro Rivadavia cuando fueron sorprendidos por la policía.

"Me van a devolver el documento pensé, el miedo mío era que sigan comprando, esta semana me encuentro que habían sacado un préstamo de 30 mil pesos y se lo dieron, y me llaman para cobrarme 4.200 pesos", cuestionó la damnificadas que continúa sufriendo estafas con su DNI a tres meses del hurto.

Ana pide también que las autoridades le den de baja a la computadora de su hijo robada para que el joven que es estudiante pueda solicitar un nuevo equipo porque ella no tiene dinero para comprarle.