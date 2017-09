Le robaron una silla de ruedas adaptada a un atleta

Martín Sharples fue víctima de la inseguridad en La Paternal. Delincuentes sacaron de su camioneta el vehículo que le permite competir. "No tiene valor de reventa", sostuvo el deportista.

Delincuentes robaron la silla de ruedas que el atleta Martín Sharples, de 50 años, utilizaba competir. Entre una mezcla de angustia y broca, el hombre escribió en su cuenta de Facebook cómo se dio cuenta del robo y pidió ayuda para recuperarla.

"Hoy me robaron mi silla de ruedas, al salir de mi casa para una carrera me encuentro con la camioneta abierta sin la silla, ya hice la denuncia no hay en el país muchas de competición así cuando más difundamos quizás podamos encontrarla gracias", describió el atleta que perdió su pierna izquierda tras un accidente de motocicleta en 1993.

El hecho ocurrió en la calle Juan Agustín García y la avenida San Martín, del barrio porteño de la Paterna, donde la víctima había dejado su silla de rueda enganchada a su camioneta ya que este domingo debía competir.

El hombre explicó que "la silla es de uso deportivo, para intervenir en una carrera de calle y está homologada. Sin ella no puedo participar".

Además, contó que no percibe ningún tipo de ayuda y que solo vive con su jubilación: "Trabaje en el ferrocarril y por los años trabajados me jubile con retiro de invalidez" y luego solicitó que "cuanto más difundamos quizás podamos encontrar la silla de ruedas de atletismo, gracias".