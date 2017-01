El Patagónico | Policiales | BALEO A SU VECINO - 17 enero 2017 Le secuestraron cuatro armas de aire comprimido al hombre acusado de balear a su vecino Por el incidente que se produjo el sábado entre dos vecinos del barrio General Mosconi ayer se efectuaron dos allanamientos. La policía requisó la casa y la vidriería propiedad del hombre acusado de balear a su vecino de la calle Monteagudo. Se incautaron tres pistolas y un rifle aire comprimido, y municiones de arma de fuego.

Por orden de juez Martín Cosmaro la policía del barrio General Mosconi cumplió ayer con dos procedimientos relacionados al episodio protagonizado durante la tarde y noche del sábado por vecinos de la calle Monteagudo casi Lángara.

Según las actuaciones de la policía, la víctima, identificada como Facundo Ignatof (41) estaba acompañada por su sobrino cuando salió de su casa Miguel Sosa y comenzó a increparlo en la vía pública. Le recriminó que había atropellado a su perro con la motocicleta. Al parecer, el animal sufrió un leve golpe y se recuperó.

Sosa, fuera de sus cabales y en presencia del menor, le efectuó varios disparos con un arma de aire comprimido y uno de los proyectiles alcanzó el cuerpo del hombre.

En medio de la desesperación Ignatof fue trasladado a la guardia del Hospital Alvear. Luego, los médicos constataron que tenía una herida en la zona intercostal izquierda. A pesar que la lesión no era de gravedad la víctima quedó internada para su observación.



HASTA UNA BALLESTA

La policía por este hecho efectuó una actuación de oficio, ya que recién el domingo Ignatof radicó la denuncia en la dependencia de Kilómetro 3, indicaron las autoridades policiales. De esa forma, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y el funcionario Heriberto Fitzsimons solicitó las órdenes de allanamientos para secuestrar el arma utilizada en la agresión.

Así a partir de las 18, de ayer los efectivos cumplieron con dos operativos: uno en el domicilio de Sosa, ubicado sobre calle Monteagudo 162; y el restante en la “Cristalería Mosconi” que funciona sobre calle Francisco Viedma, en el sector comercial de ese barrio.

Según detallaron las fuentes oficiales, se hallaron tres pistolas y un rifle con mira telescópica, todas las armas de aire comprimido. También se incautó una caja de proyectiles de arma de fuego, y además se encontró una ballesta que no fue secuestrada porque no estaba en los requerimientos judiciales.

A pesar que no había orden de detención, en ninguno de los lugares se encontraba Sosa, un conocido vecino del sector.

