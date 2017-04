Legislatura: Conde pide que Chubut adhiera a la Ley de Riesgo de Desastres

Ley 27.287 establece la creación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. La normativa tiene como objetivo fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación, teniendo como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.

A esta ley que fue sancionada y promulgada el último año, es la que quiere adherir el presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, quien presentó un proyecto para que Chubut adherir a la legislación.

En sus argumentos, el diputado provincial, explicó: "es importante que la provincia se adhiera para organizar la gestión con el Estado Nacional, la provincia y los municipios".

"Además, se crea un Consejo Federal del Riesgo el cual está conformado por representantes de Provincia, a fin de definir las políticas y acciones vinculadas con la emergencia”, indicó el diputado comodorense.

La ley también estipula fondos relacionados al estado de emergencia. “Por esta situación nuestra provincia necesita adherirse a esta ley, al igual que los municipios tendrían que adherirse a la norma provincial”, señaló Conde.

La legislación establece: “el Poder Ejecutivo será quien determine la Autoridad de Aplicación por vía del correspondiente decreto reglamentario, el que será dictado en un plazo no mayor a diez (10) días” a partir de la promulgación de la ley.

Además especifica: “dicha reglamentación establecerá el tiempo y las modalidades de aplicación de la presente norma, de forma de posibilitar la coordinación de las labores con los organismos nacionales habilitados al efecto, reservándose el Gobierno provincial el pleno ejercicio de sus competencias originarias".





LOS APORTES DE

PAMI AL PROSATE

Ese no fue el único proyecto que presentó en los últimos días el diputado provincial. Conde también impulsó un pedido de informe al Ministerio de Salud para que brinde detalles sobre los aportes de la obra social PAMI al Programa de Salud de la Tercera Edad (PROSATE).

Es que según explicó: "hay rumores que PAMI no cumplió con el PROSATE, pero según lo que me informé no es cierto, por lo que queremos saber los destinos de los fondos recibidos y razones por las cuales el área, a través de gacetillas de prensa, manifiesta estas desavenencias”.

A partir de la solicitud, el ministro provincial de Salud, Ignacio Hernández dispone de un plazo de cinco días a partir de la notificación para remitir la copia del convenio entre PAMI y PROSATE, e informar los montos percibidos en forma mensual desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, correspondientes a los valores convenidos mensualmente por cápita incorporados en el PROSATE.

Asimismo deberá detallar el destino de los fondos mencionados e informar si existen pagos pendientes. En caso que esto sea afirmativo, tendrá que detallar los montos.

El pedido además estipula que se envíe copia de la documentación que pruebe la rendición de gastos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia desde el 1 de enero de 2016 a la fecha. Y culmina señalando que “en virtud de la información periodística que da cuenta de reclamos por parte del PROSATE al PAMI, especifique cuáles son los factores que influyen generando tal estado de preocupación”.