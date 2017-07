Legislatura: el endeudamiento de U$S33 millones pasó a comisión

El proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo pueda utilizar casi 33 millones de dólares, que habían quedado de remanente, fue girado en la sesión del jueves en comisión.

La decisión se adoptó luego de un arduo debate. El proyecto propone destinar, de esos fondos, el 15 por ciento a municipios y comisiones de Fomento y un 1 por ciento a las comunas rurales que serán distribuidos según índices de coparticipación de impuestos federales.

El presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Touriñan, valoró la preocupación de los diputados para salvar las cuentas de los municipios que están en dificultades para pagar salarios y aguinaldo. "El fiscal de Estado está para legitimar los actos de gobierno y salvaguardar los intereses de la provincia y por ende debe emitir un dictamen sobre la legitimidad o no de esta norma. El artículo 135 de la Constitución de la provincia autoriza al Poder Ejecutivo que con la mitad más uno de los diputados a contraer deudas no pudiendo ser autorizado para equilibrar los gastos ordinarios de la administración, por eso es necesario tener un dictamen", argumentó.

Mientras, el presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García indicó que el dinero se distribuirá será utilizarlo en obras públicas. "Hay una necesidad de ir en eso, no hay manera de instrumentar un elemento financiero para colocar al mercado y pagar el aguinaldo, no hay tiempo, yo no sé qué va a dictaminar el fiscal de algo que no sucede", apuntó.

El titular de Cambiemos, Eduardo Conde dijo que la iniciativa de Touriñan se ajusta a la normativa vigente, "es obligación de la Fiscalía el control del Estado, debe recurrir ante la jurisdicción respecto de cualquier ley o norma que sea contrariada".

Mientras, ña presidenta del bloque Frente de Agrupaciones, Florencia Papaini dijo sentirse sorprendida por las cosas que escuchó "porque cuando se trató la ley del remante que dejó la gestión anterior dudo que se haya convocado al fiscal de Estado para que emita su opinión. Todos los controles de legalidad deben ser puestos en marcha, pero estamos los que hacemos un esfuerzo para subsanar los inconvenientes de los municipios y comunas mientras otros seguirán poniendo palos en la rueda".





EL PLIEGO SE VOLVERA A PRESENTAR

Respecto al pliego de Mercedes García Blanco que, al no contar con los 18 votos necesarios para que sea aprobado, el oficialismo optó por retirarlo, para volver a presentarlo para que la camarista comodorense sea considerada para ingresar a la sala civil del Superior Tribunal de Justicia y no a la penal.

"Evaluamos los antecedentes de la doctora García Blanco una vez cumplimentado el procedimiento establecido en la ley, y escuchada en audiencia pública la postulante, el bloque Chubut Somos Todos entiende que resultaría conveniente remitir el pliego de García Blanco al Poder Ejecutivo a fin de que se considere la postulación para la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia", describe la nota que presentó el titular de la bancada oficialista, Jerónimo García.