El Patagónico | Regionales | LEGISLATURA - 05 enero 2017 Legislatura: el gobernador evalúa convocar a extraordinarias, "así se ponen a trabajar" El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, salió al cruce ayer de las declaraciones del diputado del Frente para la Victoria, Javier Touriñan, y advirtió que el veto es una facultad del Ejecutivo como también lo es convocar a sesiones extraordinarias en el período de receso legislativo.

Al respecto, sostuvo: "no es que yo no quiera trabajar con el Legislativo, sino que el Legislativo no quiere trabajar con el Ejecutivo. Lo ha demostrado todo el año, cuestionan los vetos y los vetos son una facultad que tiene el Ejecutivo o también quieren sacar esa facultad. ¿Qué les pasa?", se preguntó.

"La verdad es que eso del cuestionamiento del veto es un disparate, uno utiliza esa facultad cuando cree conveniente. Si yo no veto algunas leyes que han votado ellos, el 90% de las leyes que proponen tienen como finalidad manotear la caja, cómo restarle al presupuesto", agregó.

Hizo un pedido directo a los legisladores al afirmar: "los diputados que estén cerquita porque en cualquier momento convoco dos o tres extraordinarias, así se ponen a trabajar. Me encanta cuando hablan y opinan, porque tienen una noción de la provincia espectacular, si no van a cargar las pilas y vuelven en marzo de este año electoral, por eso en cualquier momento los vamos a llamar", adelantó.

