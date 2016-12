Legislatura: el jueves se trataría el presupuesto provincial de 2017

La diputada provincial Viviana Navarro del Frente para la Victoria (FpV) confirmó ayer a Radio Del Mar que mañana su bloque decidirá si el jueves se trata finalmente el presupuesto provincial que, por 40.000 millones de pesos, confeccionó el Ejecutivo para el año 2017."Los diputados que somos de Comodoro estaremos mañana (por hoy) en la ciudad para estar en el acto petrolero de ruta 3 y 26. El tratamiento del presupuesto, lo resolveremos el miércoles, en las reuniones de comisión y de bancada previas a la sesión del jueves", indicó Navarro.La ex concejal aseguró que "en reglas generales" no hay muchas objeciones al ejercicio ideado por el titular de Economía, Pablo Oca, pero reconoció: "la idea es ver de qué manera podemos lograr que se incluyan algunas obras, importantes, para Comodoro", apuntó.DAS NEVES PIDIOQUE SE APRUEBEEl gobernador, Mario Das Neves, no confirmó ni descartó llamar a sesiones extraordinarias de las Legislatura Provincial y confió en que el ejercicio provincial para 2017 será aprobado, ya que dijo se trata de "un presupuesto que después de tres años está hecho con la prudencia y austeridad que corresponde, fijando las prioridades que corresponden"."Creo que lo van a aprobar el día jueves, y todos los días se va modificando la realidad de la gente, hay realidades que hay que atender. Se van modificando las realidades. Pero no es un barril sin fondo", sostuvo en referencia a proyectos que son presentados por los legisladores que tiene afectación presupuestaria."Hoy por hoy es el único tema que tenemos, los otros temas los veremos. Pero si hay que trabajar hasta el 24 se hará, y si hay que llamar a extraordinarias el 28 o 29 o el 2 y 3 de enero lo haremos, porque para eso les pagan y bastante bien", concluyó.AVANZA EL ACUERDOCON MAGISTRADOSEl presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, José Grazzini recibió ayer al fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata para analizar el nuevo convenio con los magistrados. Además del encuentro participaron los diputados Gabriela Dufour, Alredo Di Flippo, Leandro Espinosa, Javier Cuhna (FpV), Jerónimo Garcia, Roddy Ingram, Adrian López y Cristina De Luca por Chubut Somos Todos y Eduardo Conde por Cambiemos.Al término del encuentro, Grazzini dijo que la comisión recibió a todos los sectores involucrados, "hemos escuchado a la Asociación de Magistrados, a los integrantes del SITRAJUCH (Sindicato de Trabajadores Judiciales) y ahora al fiscal de Estado y seguramente sacaremos una conclusión para que el jueves podamos tratar el tema en el recinto".Martínez Zapata explicó los beneficios del nuevo acuerdo y el diputado consideró: "puede ser una buena herramienta para que se terminen los embargos al Estado acompañaremos y como queda una sesión pondremos lo mejor de nosotros para que se terminen los juicios que vienen haciendo los magistrados a la provincia".Grazzini expresó que hay dos o tres artículos que se podrán modificar, "pero nos interesa que se pueda definir este tema, además nos preocupa los posibles conflictos que puede existir con los empleados, porque si el convenio no cumple las expectativas habrá responsables", completó.