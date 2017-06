El Patagónico | Regionales | LEGISLATURA - 28 junio 2017 Legislatura: el pliego de García Blanco deberá tratarse mañana El bloque de Chubut Somos Todos volvió a dejar sin quórum ayer la sesión. La decisión, tal como sucedió en forma previa a la reunión legislativa del jueves 15 de este mes, se adoptó al confirmarse que no se tenían los 18 votos necesarios para aprobar el pliego de la camarista comodorense Graciela Mercedes García Blanco para integrar el Superior Tribunal de Justicia. El tratamiento no puede obviarse en la sesión de mañana. También ingresará en esa sesión el proyecto de financiamiento por 32 millones de dólares.

El bloque de Chubut Somos Todos, que conduce Jerónimo García, volvió a apelar ayer al "mal menor" y al no tener los 18 votos necesarios para aprobar el pliego de Graciela Mercedes García Blanco para integrar Superior Tribunal de Justicia, volvió a dejar sin quórum la sesión.

Luego de los dos llamados a sesión, y solo con media de docena de diputados en el recinto, ayer quedó en claro que nuevamente los legisladores no iban a sesionar, como consecuencia de no haberse reunido por parte de Chubut Somos Todos los 18 votos de respaldo al pliego para el Superior Tribunal de Justicia propuesto por el gobernador Mario Das Neves.

Como la de ayer fue la segunda sesión sin quórum, en la próxima, prevista para mañana, el pliego debe tratarse sí o sí. Es decir, el oficialismo no puede impedir que el pliego reciba el rechazo, si es que en las jornadas previas no consigue los votos necesarios.

La alternativa que se sigue manejando, en ese último caso, es que el pliego sea retirado por el gobernador o que la propia juez pida que su nombre se excluya de la discusión.



REDISTRIBUCION DE FONDOS



En la sesión de mañana, tomará estado parlamentario un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo pueda utilizar casi 33 millones de dólares, de los cuales el 15% se destinarán a municipios y Comisiones de Fomento y un 1% a las Comunas Rurales, que serán distribuidos según índices de coparticipación de impuestos federales.

El proyecto presentado por el presidente de Chubut Somos Todos, Jerónimo García establece que se propicia la modificación del Artículo 18 de la Ley II N° 180, que dispone la ampliación del monto del financiamiento autorizado por el Artículo 2° de la Ley II N° 145, modificado por el Artículo 1° de la Ley II N° 170, con el remanente no utilizado de autorización conferida (Artículo 1° Ley II N° 169) y que asciende a la suma de U$S 32.882.157,12.

El proyecto tiene el acompañamiento de los diputadosAlejandro Albaini, Roddy Ingram, Alejandra Johnson Táccari, Cristina De Luca y Zulema Andén (Bloque ChST), Florencia Papaiani (Bloque Frente de Agrupaciones), Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli (Bloque Convergencia).

Entre los fundamentos planteados se indica que ante la retracción importante que han sufrido las regalías hidrocarburíferas y que tanto la provincia, los municipios y las comunas han visto reducidos sus ingresos, "hay que adicionarle las mayores erogaciones que cada uno, a su nivel, han debido soportar y soportan como consecuencia de los fenómenos climáticos que se han venido presentando, ha incrementado desequilibrios financieros en todos los niveles y que parte de este proyecto pretende paliar".

García en contacto con el periodismo indicó que ese dinero es un remanente de una autorización que se le dio en su momento al exgobernador Martin Buzzi y que al quedar el Gobierno lo utilizará repartiendo un 15% a los municipios y un 1% a las Comunas Rurales.

