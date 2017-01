Legislatura: el pliego de García Blanco se evaluaría en sesión extraordinaria

El gobernador Mario Das Neves convocará a la Legislatura a una sesión extraordinaria para que la misma avance en los mecanismos y pasos legales que deben darse para que en futura reunión los diputados decidan si aceptan o rechazan el pliego de la camarista comodorense Graciela Mercedes García Blanco para que integre el Superior Tribunal de Justicia.La convocatoria fue confirmada a El Patagónico por colaboradores directos del gobernador, quienes recordaron que en este caso el llamado tiene justificación legal ya que si el pliego que ya pasó por la etapa de observación de la ciudanía no es girado en los próximos 15 días, se cae todo el proceso que para cubrir la vacante se inició el año pasado.ANTES Y DESPUESAntes de la ley provincial 152, sancionada el año pasado, el pliego para nombrar a alguien en el Superior Tribunal de Justicia era propuesto por el Ejecutivo y era definido, sin otro pase o trámite intermedio, por la Legislatura.Ahora, la candidatura primero tiene que ser observada por la comunidad en general, que tiene la potestad para presentar escritos de oposición o queja sobre la elección.El proceso de revisión ciudadana fue habilitado por el gobierno el 11 de diciembre y ya se cumplimentó con las presentaciones de los Colegios de Abogados de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. El Foro de Participación Democrática de Trelew también expresó sus reparos, pero no lo habrían hecho en el escenario legal sino por los medios.Cumplido este primer paso de la nueva ley, ahora el Ejecutivo tiene 15 días hábiles para enviar oficialmente el pliego junto con las actuaciones realizadas. Como el parlamento provincial está en receso de verano, al gobernador no le queda otro camino que elevarlo y convocar a extraordinaria, para que los diputados continúen avanzando en el esquema planteado por la nueva ley provincial.TREINTA DIAS HABILESLa Legislatura no tiene que definir la suerte del pliego, es decir aceptar o rechazarlo en esta extraordinaria, pero sí debe llamar a audiencia pública y remitir a la postulante todas las preguntas y observaciones, efectuadas tanto por los Colegios de Abogados como las que pueden plantear los propios diputados.Para cumplir con ese procedimiento legal, la Legislatura tiene 30 días hábiles, con lo que se advierte que el pliego será tratado ya en período ordinario, pero todo este proceso interno tiene que hacerse antes de ello, y el primer paso es la elevación del mismo por el gobernador, algo que sucederá en las próximas semanas, con el correspondiente llamado a extraordinarias.