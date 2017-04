El Patagónico | Regionales - 06 abril 2017 Legislatura: se suspendió la sesión donde ingresaría el proyecto del FpV por la emergencia de Comodoro

Ante el pedido de todas las bancadas, a excepción del Frente para la Victoria, el vicepresidente primero de la Legislatura de Chubut suspendió ayer la sesión que debía realizarse hoy. En la reunión legislativa, el FpV iba a ingresar el proyecto que elaboró para destinar fondos del endeudamiento para atender la emergencia de Comodoro Rivadavia.

Todo parece indicar que salvo que el Frente para la Victoria consiga una mayoría de catorce votos que ya no tiene de manera automática, hoy no sesionará la Legislatura provincial. En la reunión iba a ingresar el proyecto de la bancada que conduce Javier Touriñan para destinar fondos, del endeudamiento, a atender la emergencia de Comodoro Rivadavia.

La Asociación de Personal Legislativo (APEL), gremio que nuclea a los trabajadores legislativos, resolvió ayer en asamblea, que si los diputados sesionan, establecerán una guardia mínima para que se traten los proyectos relacionados con la emergencia climática de esta ciudad.

"No podemos dejar de solidarizarnos con los comodorenses, por lo que si los diputados se disponen a sesionar mantendremos una guardia mínima, ya que han ingresado proyectos de ley relacionados con la situación de emergencia que sufre la zona sur", explicó el titular del gremio legislativo, Angel Sierra.



EL FPV QUIERE SESIONAR



En respuesta a la comunicación emanada de la dirigencia de la APEL, el presidente del Bloque PJ-FPV, diputado Javier Touriñan, comunicó: "el Bloque PJ-FPV estará presente para la sesión", al tiempo que el legislador les agradeció a la APEL "el gesto solidario ante la emergencia que vive Comodoro Rivadavia y otras del interior de la provincia".

En tanto, el diputado Blas Mesa Evans a raíz del pedido de otros bloques para que se suspenda la sesión, envió una nota al presidente de la Legislatura, Mariano Arcioni indicando: "nuestro bloque considera imperioso trabajar y llevar a cabo la sesión programada para el día de mañana".

Los otros bloques recorrieron el camino inverso y presentaron una nota a presidencia en la que solicitaron la suspensión formal de la sesión. Con la firma de sus presidentes, las bancadas "Convergencia", "Chubut Somos Todos", "Frente de Agrupaciones" y "Cambiemos" indican que no podrán estar presentes por "la situación imperante en Comodoro Rivadavia, y otras del interior de la Provincia".

El proyecto del FpV propone declarar la emergencia en el Departamento Escalante por 36 meses y crear "Fondo de Recuperación de Comodoro Rivadavia" para asistir a damnificados o reconstruir infraestructura

En la parte resolutiva del proyecto, los diputados autorizan al municipio de Comodoro Rivadavia a destinar hasta un 15% de los fondos que le llegan por el endeudamiento para atender la emergencia, y propone crear un Fondo de Recuperación de esta ciudad por 10 millones de dólares, provenientes del empréstito.





