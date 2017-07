Legislatura: Viviana Navarro dice que votó el endeudamiento tras hablarlo con Linares

La diputada Viviana Navarro afirmó ayer que acompañó el cambio de destino del remanente de endeudamiento contraído por la gestión Buzzi "luego de haberlo conversado con el intendente Carlos Linares, el viceintendente Juan Pablo Luque y el secretario de Hacienda, Germán Issa Pfister".

En diálogo con Radio Del Mar, la exconcejal consideró que la nueva afectación de fondos, que cuando se tomaron como deuda era para obra pública, "se explica en la situación económica y las necesidades que tiene la provincia, los municipios y las comunas rurales".

El voto de Navarro fue clave para que el endeudamiento se apruebe ya que, a la hora de ponerse a consideración, logró 14 afirmativos, 3 negativas y 9 abstenciones. Con esta mayoría, el Ejecutivo podrá, en consecuencia, usar los fondos para gastos corrientes y girar el 15% de los mismos y para igual utilización a los municipios, y el 1% a las comunas rurales.

Los 14 votos que consagraron el cambio de uso se sumaron con los de los 8 diputados de Chubut Somos Todos, los 3 del Frente de Agrupaciones, los 2 de Convergencia y el mencionado de Navarro.





VOTOS NEGATIVOS

Los tres votos negativos fueron los de los diputados de Cambiemos, Eduardo Conde y Jacqueline Caminoa, y del justicialista José Grazzini. El resto de los diputados del PJ, más el de Manuel Pagliaroni de Cambiemos, decidieron abstenerse.

El presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, indicó que la modificación del destino era violatorio de la Constitución y adelantó que judicializará esa determinación adoptada por la mayoría. "Este proyecto no fue promovido por el Poder Ejecutivo, fue presentado por el bloque Chubut Somos Todos y tampoco hubo dictamen del Fiscal de Estado", apuntó.

El legislador del PJ-FpV, José Grazzini votó por la negativa porque no le quedaba "claro el destino que tendrá el endeudamiento y para qué se utilizará. No he visto a un solo intendente que haya venido a la Legislatura para decirme estamos en crisis. Digámosle a la gente para qué nos endeudamos", observó.

En tanto, el presidente del bloque FPV, Javier Touriñán, remarcó: "la Cámara de Diputados es soberana, pero el límite es la Constitución". Dijo que se necesita mínimamente un dictamen del Fiscal de Estado para que haya un resguardo, "nadie explicó ni saben para qué es el endeudamiento", remarcó.

El referente petrolero Carlos Gómez coincidió con Gustavo Fita al sostener que pretendían que "el endeudamiento salga prolijo, no así como está". El titular de la CGT pidió que "no se le mienta a la comunidad" y puso como ejemplo "los dichos del gobernador, que aseguró que había entregado al municipio 500 millones de pesos, cuando en la práctica solo giraron 20. Hay que informar bien para no dejar a los municipios como que faltan a la verdad".

El diputado presidente del bloque de Convergencia, Alfredo Di Filippo dijo que votaban a favor porque los intendentes podrán pagar sus deudas, "la ley debe salir porque lo necesitan los intendentes y jefes comunales. Los planteos de inconstitucionalidad deberán hacerse como lo dice Conde, pero este Poder Legislativo emite una ley que después en el poder judicial se discutirá".

Otra voz discordante fue la de Alejandra Marcilla del PJ-FpV que se abstuvo porque, en lugar del 15%, pretendía que a los municipios se gire el 20. Gabriela Dufour, en tanto, planteó que la "ayuda no tiene carácter de donación" y advirtió a los intendentes que el Poder Ejecutivo podía pedir la devolución de los fondos "porque en ningún lado dice que son subsidios".