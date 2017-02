El Patagónico | Regionales | CARTELERA DE CINE - 07 febrero 2017 "Lego Batman, la película" llega a la salas para los más chicos Con las voces de Will Arnett, Rosario Dawson, Michael Cera, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis y Mariah Carey el jueves se estrena "Lego Batman, la película", un filme animado spin-off de LEGO, que se centra en el personaje de Batman y en el universo de los superhéroes de DC Cómics, desde la óptica de la conocida empresa de juguetes.

En esta ocasión, el irreverente Batman, que también tiene algo de artista frustrado, intentará salvar la ciudad de Gotham de un peligroso villano, el Joker. Pero no podrá hacerlo sólo y tendrá que aprender a trabajar con sus demás aliados.

Es que se están produciendo cambios en Gotham, y si Batman quiere salvar a la ciudad de la hostil conquista de El Joker, puede que tenga que dejar de actuar en solitario, intentar trabajar con otros y, tal vez, aprender a relajarse.

Para el actor que da voz al Batman de LEGO, Will Arnett, la Baticueva creada para el film es "incluso mejor de lo que recordaba, es fabulosa. También me encanta meterme en la rutina de ser Batman y en sus luchas diarias contra el crimen. La idea de que a Batman se le peguen las sábanas me hace reír. Realmente lo humaniza".

El director Chris McKay ha confirmado que los cameos en la película son una constante y durante el rodaje declaró: "Estamos exhaustos con los cameos y otros personajes que intentarán entrar en la vida de Batman".

"De primeras no parece que esté todo construido en LEGO. Pero cuando te acercas te das cuenta de que es así", cuenta el director. "Construimos una ciudad entera, la Baticueva y los vehículos, adentrándonos en el mundo de Batman", agregó quien se metió de lleno en la producción de la cinta en Australia, dando vida al complejo 3D y al mundo LEGO.

