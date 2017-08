El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 17 agosto 2017 Leleque: secuestraron un collar que pertenecería a Santiago Maldonado Al cumplirse ayer 15 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el juez federal Guido Otranto ordenó un allanamiento en el último lugar donde fue visto el joven artesano. Fue en el paraje Leleque donde se secuestró un collar que sería de su propiedad. La familia del joven sospecha del operativo porque se informó a su abogada cuando los efectivos policiales ya estaban en el lugar.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó ayer un allanamiento en la comunidad de Pu Lof en Resistencia Cushamen para encontrar indicios que permitan continuar con la búsqueda de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1 de agosto durante un operativo que realizó Gendarmería Nacional para desalojar el lugar.

Personal de la Policía Federal, acompañado por Prefectura, salió desde Esquel hacia la comunidad mapuche ayer a las 7:30 y secuestró un collar que pertenecería al joven artesano. El procedimiento se desarrolló en el paraje Leleque, en el cruce del camino a El Maitén y el Kilómetro 1.848 de la ruta Nacional 40, y contó con la participación de unos 80 uniformados. En ese marco, Otranto dictó el secreto de sumario.

En conferencia de prensa, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, luego del allanamiento criticó al magistrado por comunicarle la decisión de realizar el procedimiento cuando los efectivos federales ya habían comenzado a movilizarse.

"Ingresaron sin que ninguno conociera el lugar y había una sola persona. Encontraron sorpresivamente, y para nosotros sospechosamente, un collar que no se encontró antes. Esto lo hacen para decir: 'vieron, si nos dejan entrar podemos investigar'. Todo lo que se hizo hoy está bajo sospecha", sentenció Heredia.

La letrada confirmó que ya pidió colaboración a un equipo de antropología forense para que actúe como perito de la familia Maldonado. "Cualquier control que se haga no tiene validez y se la va a considerar como una investigación a espaldas de la familia", sostuvo.

En este sentido, Heredia aseveró que el único que puede contestar dónde está el joven artesano es el Estado y criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich por "no trabajar como debería un funcionario público".

"No se sabe quiénes fueron. Antes y después de realizar el operativo hay videos pero cuando se llevó adelante la represión no hay grabaciones", señaló.

Mientras, el hermano de Santiago, Sergio, quien acompañó a la abogada, señaló que Gendarmería Nacional continúa operando en el lugar donde desapareció el joven artesano y agradeció a las comunidades mapuches por su predisposición de colaborar con la causa.

"Le agradecemos a la comunidad mapuche porque si no fuera por ellos no nos hubiéramos enterado que Santiago fue víctima de una desaparición. Si no hubiera sido por ellos, hubiéramos pensado que se perdió o quizás otra cosa. Fueron los primeros en colaborar, en brindar testimonio y todavía se los sigue cuestionando", lamentó.







