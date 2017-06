El Patagónico | Deportes - 02 junio 2017 "Leo está entusiasmado con este proyecto"

El nuevo entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, valoró ayer el "entusiasmo" del astro nacional Lionel Messi por el comienzo del nuevo proyecto, durante su presentación en el cargo.

"Hablé con él en estos días y me mostró su entusiasmo por el proyecto, algo que nos dio un gran empuje a nosotros y nos da una enorme felicidad", se ilusionó el director técnico en la rueda de prensa.

"Queremos que al país llegue 'Lío" y no 'Messi'. Que sea feliz cada vez que venga", anheló.

Messi renunció el año pasado al seleccionado luego de la final perdida en la Copa América Centenario de los Estados Unidos y, si bien dio marcha atrás con su decisión, se encargó de dar la cara cuando el plantel decidió cortar el diálogo con la prensa por acusaciones extra deportivas hacia la conducta de Ezequiel Lavezzi en la previa al duelo con Colombia, por las Eliminatorias.

"Me tocó enfrentarlo en varias ocasiones y siempre me obligó a tomar varios recaudos, porque hace cosas impensadas en momentos que uno no se lo espera. Lo podemos utilizar como punta por la derecha, por el centro o como segundo punta", adelantó sobre el posicionamiento de "La Pulga" dentro de la cancha.

Asimismo, el santafesino sostuvo que le buscará "socios" y uno de esos candidatos será el cordobés Paulo Dybala, quien cuenta con "mucho talento e inventiva".

"Yo creo que 'Lío' necesita jugadores que estén bien cerca de él y que lo potencien, y Dybala es una persona que puede generarlo. Sería ideal que sean complementarios y eso lo veremos en el corto o mediano plazo", deseó.

Justamente, las modificaciones dentro del campo no solamente pasarán por el punta, sino también por el lugar de Javier Mascherano.

De hecho, en relación a la citación del defensor de Barcelona, ausente por lesión, adelantó: "Es para que juegue como marcador central. Tampoco descarto que si en algún partido necesita ser contención o líbero, lo usemos de esa forma".

"El mediocentro suele determinar a lo que juega el equipo y por eso buscamos alguno que conecte el medio con los de adelante", estimó Sampaoli respecto de que Ever Banega pueda ocupar el lugar que hasta ahora era propiedad de Mascherano.





