El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 29 julio 2017 Leo Gutiérrez celebra esta noche su partido despedida El campeón olímpico en Atenas 2004 que se retiró con la camiseta de Peñarol estará acompañado por otros integrantes de la denominada Generación Dorada. Será desde las 20 e irá televisado.

El campeón olímpico en Atenas 2004 Leonardo Gutiérrez celebrará esta noche su despedida del básquetbol profesional en el estadio Polideportivo de Mar del Plata, con la presencia de otros integrantes de la Generación Dorada.

El evento tendrá lugar en la ciudad bonaerense, desde las 20:00, por TyC Sports, y estarán ex compañeros como Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Luis Scola, Alejandro "Puma" Montecchia y Juan Ignacio "Pepe" Sánchez.

Además dirán presente Facundo Campazzo (Real Madrid, España), Patricio Garino (Orlando Magic, NBA), Nicolas Laprovittola (Zenit San Petersburgo, Rusia), Marcos Mata (San Lorenzo), Nicolas Brussino (Atlanta Hawks, NBA), Selem Safar (San Lorenzo), Diego Osella, Hector "Pichi" Campana y Marcelo Milanesio, entre otras personalidades cercanas al actual entrenador de Peñarol de Mar del Plata.

"Estamos ultimando detalles, pero está todo en marcha, están llegando los jugadores y amigos. Están trabajando todos para la despedida. Además los entrenadores serán Horacio Seguí, Sergio Hernández, el Tulo (Fernando) Rivero, Rubén Magnano, faltaría Julio Lamas, que está en Japón, son entrenadores con los que he ganado títulos", adelantó el más ganador (10 campeonatos) de la historia de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

"Cuando me entreguen el carnet me van a poder decir DT, después de la clínica de Paraná, por ahora no extraño nada del 'Leo' jugador", aclaró.

Los clubes por los que pasó fueron Olimpia de Venado Tuerto (1993-1998), Atenas de Córdoba (1998-2002 y 2008-2009), Drac Inca (España) (2002-2003), Paisas de Medellín (Colombia) (2003), Obras Sanitarias (2003-2004), Ben Hur de Rafaela (2004-2006), Boca Juniors (2006-2008) y Peñarol (2009-2017).

El cordobés sumó 10 títulos con Olimpia de Venado Tuerto (1995-1996), Atenas (1998-1999), Atenas (2001-2002), Ben Hur (2004-2005), Boca Juniors (2006-2007), Atenas (2008-2009), Peñarol (2009-2010), Peñarol (2010-2011), Peñarol (2011-2012) y Peñarol (2013-2014).

Además consiguió la Copa Argentina 2006 (Boca Juniors), Copa Argentina 2008 (Atenas), Copa Argentina 2010 (Peñarol), Súper 8 2009 (Peñarol), Super 8 2011 (Peñarol) y Super 8 2013 (Peñarol).

"No me puedo quejar de la carrera que tuve y todo lo que pude lograr, todas las metas que fui consiguiendo, compartí Selección con los mejores jugadores de Argentina y si te ponés a pensar todo lo que uno quiere conseguir y a veces se te va dando y eso es algo muy bueno para cualquier persona que juega un deporte", reconoció.

Sus títulos internacionales con clubes los obtuvo en la Liga Sudamericana 1996 (Olimpia de Venado Tuerto), Liga Sudamericana 2006 (Boca Juniors), Sudamericano de Clubes 2006 (Boca Juniors), Liga de las Américas 2010 (Peñarol de Mar del Plata), Interligas 2010 (Peñarol) e Interligas 2012 (Peñarol).



Fuente: