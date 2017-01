El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 Leonardo Ulloa se quiere ir del Leicester City Al ex jugador de la CAI de Comodoro Rivadavia todavía le quedan 18 meses de contrato.

El delantero argentino Leonardo Ulloa comunicó oficialmente ayer su deseo de abandonar el club Leicester City de Inglaterra, con el cual salió campeón en la última temporada.

Ulloa, de 30 años, al que le quedan todavía 18 meses de contrato, presentó el "transfer request", una petición de traspaso que sólo se emplea en Inglaterra y por la que el futbolista pide formalmente "abandonar la entidad", con la cual se consagró campeón de la temporada 2015/2016 de la Premier League, informó la agencia EFE.

El futbolista argentino, que tuvo un breve paso por la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, se reunió ayer a la mañana con directivos de Leicester después de una primera mitad de temporada complicada para él, en la que perdió protagonismo en el equipo y no jugó todos los minutos que esperaba.



MANCHESTER UNITED ES EL EQUIPO MAS RICO DEL MUNDO

El club Manchester United, de Inglaterra, superó a Real Madrid y Barcelona en el ránking de clubes con más ingresos en la temporada 2014/2015 y se convirtió, once años después, en el equipo de fútbol más rico del mundo, según un informe publicado por la consultora Deloitte.

El conjunto entrenado por el portugués José Mourinho, que marcha en sexta posición en la Premier League y que esta campaña disputa la Liga de Campeones de Europa, ingresó el curso pasado unos 689.000.000 de euros, un 32,62 por ciento más que el año anterior.

Por su parte, el Barcelona y el Real Madrid, este último el club más rico del mundo durante los últimos 11 años, fueron relegados a la segunda y a la tercera posición con ingresos de 463.800.000 euros, respectivamente.



EL "TANQUE" SILVA SE SUMO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA

El delantero uruguayo Santiago Silva, ex jugador de Boca Juniors, Lanús, Velez Sarsfield, y Banfield, entre otros clubes, llegó ayer a Santiago de Chile para incorporarse al Club Universidad Católica, actual campeón del fútbol chileno, del que será el primer refuerzo del 2017.

El goleador de 36 años, se desvinculó del Banfield, donde jugó treinta partidos y anotó once conquistas en la temporada pasada, era el elegido del técnico Mario Salas para ocupar el lugar del internacional Nicolás Castillo, que se incorporará a Pumas de la Unam de México.



GONZALO RODRIGUEZ NO RENOVARA CON FIORENTINA

El defensor argentino del club Fiorentina, de Italia, Gonzalo Rodríguez, cuyo contrato con la entidad toscana expira en junio próximo no renovará y decidirá "en un mes" su futuro, según lo manifestado por el representante del jugador, José Iglesias.

"En estos meses no recibí ninguna llamada por parte del Fiorentina y esta actitud me hace creer que al club ya no le importa ofrecer un nuevo contrato a Gonzalo", afirmó el agente Iglesias en declaraciones recogidas por el diario florentino "La Nazione".

