El Patagónico | Policiales | HOMICIDIO DE VERA - 17 diciembre 2016 Les dictaron dos meses de prisión preventiva a los imputados por el homicidio de JonathanVera Los sospechosos del asesinato que en la madrugada del jueves tuvo como víctima a Jonathan Vera fueron imputados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma y a pedido de la Fiscalía se les dictó la prisión preventiva por dos meses. El menor de edad, apodado "Pela", la cumplirá en un domicilio distinto al que vivía cuando se produjo el crimen. El otro imputado quedará alojado en el centro de detención que determine la Unidad Regional.

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Hugo Jesús Matías Nieves y el adolescente al que apodan "Pela", se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez penal de turno, Mariel Suárez. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general, Camila Banfi, mientras que Nieves fue asistido por la defensora pública, Viviana Barillari. El adolescente, en tanto, recibió la asistencia de la Asesoría de Menores.

En ese contexto, la acusadora pública solicitó que se declaren legales las detenciones. La de Nieves, dictada por el fiscal Julio Puentes por cuestiones de urgencia, y la del menor de edad que fuera efectuada mediante orden judicial.

En el mismo sentido, la fiscal requirió que se formalice la apertura de investigación preparatoria contra ambos por el crimen que tuvo como víctima a Jonathan Vera (22), durante la madruga del jueves, el cual lo calificó como homicidio simple y agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores.

Al respecto, al hacer mención sobre el caso a investigar, la titular de la acción pública refirió que previo al homicidio existió un enfrentamiento en el que se utilizaron armas de fuego y alrededor de las 0:45 del jueves, cuando la víctima y su hermano circulaban en una Toyota Hilux (dominio DNN 880) por Las Margaritas y San Martín, frente a la casa de la familia Nieves, desde allí efectuaron disparos e hirieron de muerte a Jonathan Vera. La bala le ingresó por la nuca.

Esos disparos, según la acusadora pública, fueron efectuados por los dos imputados. La afirmación la aportó el testigo presencial, quien incluso se atrevió a describir el calibre de las armas utilizadas por los atacantes y al menos proyectiles de una de ellas se encontraron durante los allanamientos realizados durante la tarde del jueves en la casa de los detenidos y que corresponde a un calibre 40. Las otras vainas servidas pertenecen a un calibre 11.25, ambos de alto poder destructivo.

Tras solicitar la apertura de la investigación y enumerar los elementos de convicción suficientes para tener a los imputados como probables autores del crimen que se investiga, la fiscal Banfi pidió que se cautele el proceso con el dictado de la prisión preventiva, en virtud de los peligros procesales que se advirtieron, como el de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

A su turno, la defensa fijó su postura opuesta a la de la acusadora pública y no prestó conformidad con el dictado de la prisión preventiva, mientras que ofreció un domicilio y propuso la aplicación del inciso primero del artículo 227 para el caso en la que la juez entienda que fuera viable el arresto domiciliario para el adolescente, quien en el peor de los casos no cumpliría una pena de cumplimiento efectivo hasta no completar un tratamiento tutelar.

A todo esto, la juez declaró la legalidad de las detenciones, formalizó la apertura de investigación preparatoria por el delito propuesto por la Fiscalía y dictó la prisión preventiva de ambos por el término de dos meses, aunque el menor de edad la cumplirá en un domicilio distinto al que ocupaba cuando ocurrieron los hechos.

