El Patagónico | País/Mundo | CULTURA/ESPECTÁCULOS - 11 mayo 2017 Les Luthiers recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades El jurado del prestigioso premio español, que dio a conocer su fallo en la ciudad española de Oviedo, destaca que el conjunto argentino "es uno de los principales comunicadores de la cultura Iberoamericana desde la comunicación artística y el humor".

Jorge Maronna, uno de los miembros fundadores del conjunto humorístico-musical argentino Les Luthiers que ayer fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, arriesgó que “me resulta admirable que el jurado haya tenido la valentía de premiar a un número humorístico”.

“El humor siempre está menospreciado, en un estante más bajo que las demás disciplinas y, sin embargo, en esta ocasión, se impuso a través de Les Luthiers a candidatos como (el cineasta Martin) Scorsese y el director del New York Times (Arthur Ochs Sulzberger jr.)”, destacó Maronna durante una entrevista con Télam.

Les Luthiers se impuso a otros 27 nombres, entre ellos afamados periodistas como el director del Washington Post, Martin Baron, y la inglesa Cristiane Amampour, responsable de CNN, además del filósofo mexicano Miguel León-Portilla, el dibujante José María Pérez "Peridis" y el biólogo Francisco José Ayala.

El jurado del prestigioso galardón español, que dio a conocer su fallo en la ciudad española de Oviedo, destaca que el conjunto argentino "es uno de los principales comunicadores de la cultura Iberoamericana desde la comunicación artística y el humor".

Asimismo, señala que "su original tratamiento del lenguaje, de los instrumentos musicales y de la acción escénica atrae a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones que han convertido a Les Luthiers en un espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea".

Todavía “feliz y aturdido también”, según confesó el artista, Maronna atribuyó el reconocimiento a “la influencia de estar cumpliendo ahora 50 años de actividad en un camino bastante recto”.

El Premio Princesa de Asturias recibe la reproducción de una escultura de Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia que tradicionalmente entrega el rey Felipe en una gala que se celebrará en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo y por la que Les Luthiers deberá reprogramar una serie de presentaciones que para esa época la iba a tener en Lima (Perú).

De acuerdo con los Estatutos de la Fundación, el galardón se otorga en reconocimiento a aquellos "cuya labor contribuya, de manera extraordinaria y a nivel internacional, al progreso y bienestar social a través del cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas del conjunto de actividades humanísticas y en lo relacionado con los medios de comunicación social".

Hasta este lauro a Les Luthiers, que ya había aspirado a esta distinción pero en el rubro de las Artes, el único argentino entre los galardonados era Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, creador del popular personaje "Mafalda".

Maronna integra el conjunto desde 1967 al igual que Marcos Mundstock, Carlos Núñez Cortés y Carlos López Puccio, a quienes actualmente se suman Horacio "Tato" Turano y Martín O'Connor, dos reemplazantes para otro fundador, el genial Daniel Rabinovich, fallecido en agosto de 2015.

“Este premio en particular es flor de hito, es un monumento que recibimos en momentos en que el grupo sigue vivo, sano, en buen estado y tan o más exitoso que antes”, postuló el creador.

En relación al presente de la agrupación, Maronna señaló que “últimamente no estamos escribiendo nuevos números pero la gente sigue disfrutando los clásicos como si fueran novedosos”.





