Liberaron al el ex bajista de Callejeros

Cabe recordar que a esta situación se le suma la del guitarrista Elio Delgado y la de Juan Carbone, ex saxofonista de la banda, quienes obtuvieron la libertad hace poco menos de una semana.

Por lo tanto, de los músicos implicados en la causa "Cromañón", Patricio Fontanet es el único que continúa privado de su libertad. En el caso del vocalista, se debe a que la sala IV Casación le dio una condena de 7 años prisión, a diferencia de sus compañeros que recibieron 5, fundamentándose en que "su posición de líder, miembro fundador y cara visible del grupo le daba un mayor predicamento en el conjunto y especialmente sobre sus fans. La capacidad de evitación del hecho era mayúscula", en palabras del juez Eduardo Riggi.

La tragedia de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre del 2004, durante un recital de Callejeros. Apenas comenzaba el recital, uno de los tantos elementos de pirotecnia que se prendieron dentro del recinto hizo combustión con la media sombre ubicada en el techo, lo que desató un humo tóxico que provocó la muerte de 194 personas, señala el portal de información Revista Soy Rock.

Además de los músicos fueron condenados Omar Chabán, ex gerenciador de Cromañón, quien murió en noviembre de 2014, su mano derecha Raúl Villareal, el ex subcomisario de la comisaría 7°, Carlos Díaz, la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin (por incendio culposo y omisión de deberes de funcionario), misma carátula que recayó sobre Ana Fernández, ex directora adjunta de Fiscalización y Control, y Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control.