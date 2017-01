Liberaron a los tres integrantes del Lof de Resistencia Mapuche Cushamen que seguían detenidos

El martes se desarrolló un operativo para despejar las vías del Viejo Expreso Patagónico en Leleque. La medida ejecutada por Gendarmería, fue adoptada por el juez federal Guido Otranto y culminó con diez personas detenidas que pertenecen a la Resistencia Ancestral Mapuche. Siete detenidos fueron liberados el jueves por decisión del juez Hernán Dal Verne mientras que Ricardo Antigual, Ariel Mariota Garzi y Nicolás Hernández Huala recuperaron la libertad ayer por orden de Otranto.

Estos últimos imputados se encontraban detenidos desde el martes en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel.

La decisión se difundió mediante un comunicado en el que Otranto aseguró que a los tres integrante de la Lof de Resistencia Cushamen : "se les impuso la obligación de fijar un domicilio en el que puedan recibir notificaciones judiciales, aportar un teléfono de contacto en el que puedan ser ubicados a los fines procesales que correspondan, comunicarse telefónicamente con el Juzgado Federal de Esquel cada treinta días para informar su paradero y avisar en caso de que varíen sus lugares de residencia".

Asimismo, Mariota Garzi, Antigual y Hernández Huala fueron imputados como coautores de los delitos de impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra, en grado de tentativa, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado.

La liberación de los miembros de la Lof de Resistencia Cushamen fue celebrada anoche por las personas que realizaron una vigilia pidiendo por su excarcelación.





"NO NOS VAMOS A

SENTAR A HABLAR"

Asimismo, la comunidad mapuche denunció el miércoles un nuevo acto de represión por parte de fuerzas de seguridad donde resultaron heridos Emilio Jones y Fausto Huala.

Jones sufrió fractura de maxilar derecho y quedó internado en el hospital de El Bolsón para luego ser trasladado al Hospital de Bariloche debido al delicado estado de salud. Huala, en tanto, sufrió fractura de cráneo y tiene comprometido su oído derecho.

El integrante de la Lof de Resistencia Cushamen, Martiniano Jones Huala, explicó ayer que los heridos presentan una leve mejoría. "A mi sobrino Emilio le arrancaron una parte de la mandíbula y tienen que hacerle una prótesis mientras que Fausto estuvo en terapia intensiva y está que pierde un oído, pero dentro de todo están mejor", detalló.

"(Alejandro) Panizzi (del Superior Tribunal de Justicia de Chubut) fue dialogar con nosotros a la Lof y le dijimos que no sabíamos cuándo volveremos a confiar en ellos. Lo mínimo que le pedimos es un gesto de voluntad para que no nos molesten más, no queremos a nadie cerca de la comunidad. Ahí quizás vamos a volver a tener confianza y, a lo mejor, vamos a volver a hablar porque en algún momento vamos a tener que entablar una mesa de diálogo, pero no se le ocurra que esto va a pasar la semana que viene porque estamos muy doloridos por todo lo que paso", aseguró Jones Huala.





"ABIERTOS AL DIALOGO"

Los incidentes en Leleque generaron indignación en todo el país por lo que una delegación de referentes nacionales de Derechos Humanos llegó el viernes a Esquel para pedir por la liberación de Mariota Garzi, Antigual y Hernández Huala.

Esta delegación estuvo conformada por la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel; el referente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño; el director del Area de Litigio Legal y Defensa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales; y las integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdu.

Llegaron a Esquel para mantener una reunión con el juez Otranto para solicitarle la liberación de los imputados. Los referentes sociales coincidieron en que no se retirarían de la localidad cordillerana hasta que los integrantes de la comunidad mapuche recuperaran la libertad y que ellos mismos pudieran reunirse con las autoridades provinciales.

En consecuencia, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, mantuvo ayer una reunión esta delegación para establecer "un nuevo canal de diálogo" sobre el conflicto en Leleque donde la comunidad Vuelta del Río ocupa tierras de la multinacional Benetton.

El encuentro se realizó en la delegación de Gobierno de Esquel y contó con la participación del subsecretario de Relaciones Institucionales, Gonzalo Mondillo, el director General de Asuntos Indígenas, Nahuel Ferez, integrantes del área de Derechos Humanos provincial, representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Esquel, La Matanza, entre otros.

El ministro de Gobierno propuso a los referentes sociales que a través de ellos se pueda "abrir otro canal de diálogo" para abordar de forma pacífica e integral la situación en Leleque en lo que respecta al corte de ruta y la obstaculización de las vías del tren La Trochita.

En este marco, Durán sostuvo: "ya les hicimos la propuesta para tener un nuevo canal de diálogo, ahora quedamos a la espera que ellos nos digan cuando nos reunimos y quién va a ser el interlocutor válido para la mesa de trabajo".

"Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo, y ahora esperamos el apoyo de las organizaciones con las que hoy mantuvimos una importante reunión", agregó.

Asimismo, el funcionario aseguró: "queremos el compromiso de que no haya más cortes de ruta y que se liberen las vías del tren, el tema de las tierras lo tiene que decidir la Justicia".