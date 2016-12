El Patagónico | Deportes - 06 diciembre 2016 "Licha" López confirmó que seguirá en Racing "Voy a renovar el contrato. Estoy contento porque voy a renovar en el club en el que quiero jugar. Calculo que será por dos años. No sé si voy a terminar mi carrera acá. Pero hoy quiero seguir jugando en Racing", confirmó el delantero.

Lisandro López, delantero y capitán de Racing Club, confirmó ayer que renovará su vínculo con la institución de Avellaneda por dos años más y aclaró que el jugador que "se quiera ir se tiene que ir", en tanto le pidió a la prensa que no "mienta" sobre una interna del plantel entre él y el defensor Luciano Aued.

"Voy a renovar el contrato. Estoy contento porque voy a renovar en el club en el que quiero jugar. Calculo que será por dos años. No sé si voy a terminar mi carrera acá. Pero hoy quiero seguir jugando en Racing", confirmó López en conferencia de prensa, tras la práctica matutina del equipo 'académico' en el Predio Tita Mattiussi.

'Licha', referente del plantel que conduce Ricardo Zielinski, era la prioridad de la dirigencia para este cierre del 2016 y, se prevé, que el vínculo se firme antes del fin de esta semana.

"Yo tomo con responsabilidad y con respeto mi trabajo. Si eso es un ejemplo para alguno, bienvenido sea", explicó sobre su continuidad el jugador de 33 años, cuyo vínculo contractual es hasta mitad de 2017 y se estima que renovaría hasta junio del 2019.

Asimismo, 'Licha' resaltó que no le puso condiciones a Víctor Blanco, presidente de Racing, para que se le renueven los contratos a los jugadores de mayor renombre del plantel ni le exigió la llegada de refuerzos de calidad, pero que desea un equipo competitivo.

"Espero que el equipo siga siendo competitivo. Pero no es una condición que puse para renovar", afirmó.

El delantero Gustavo Bou, el defensor Nicolás Sánchez, los mediocampistas Ezequiel Videla, el paraguayo Oscar Romero y Marcos Acuña, son los nombres que más suenan para alejarse de la institución de Avellaneda, por lo que López dejó bien en claro su opinión.

"El que se quiera ir se tiene que ir. Lo digo en el buen sentido", explicó tajante el goleador, al tiempo que agregó: "Considero que la competitividad no la dan los nombres sino el rendimiento de cada jugador".

Consultado sobre el caso puntual de Bou, quien tiene grandes diferencias con los dirigentes del club, el ex Porto, Olympique Lyon e Inter de Porto Alegre argumentó: "Si tiene una oferta, ojalá se le dé. Que sea lo mejor para él y para el club. Lo veo entregándose al máximo y se lo voy a exigir hasta último momento".

"Lo veo entrenarse bien, entregarse al máximo. No sé sus reales ganas de seguir o de irse. Para que se vaya, seguramente tendrá que haber una oferta. Si él así lo desea, ojalá se dé. Hace tiempo se viene hablando de que se va a ir", agregó el atacante.

En otro tramo de la conferencia de prensa, López se puso serio para reclamarle a los periodistas presentes que no se inventen más internas en el ceno del plantel porque "son cosas que hacen daño".

"Puedo comprender que se critique a algún jugador por rendimientos. Pero no puedo entender que se mienta. Se mintió sobre la interna del plantel. No me gusta lo que escuché porque es mentira. Son cosas que hacen daño", indicó tajante y con gesto serio.

Y agregó: "Ahora hay una nueva mentira: que hay un grupo liderado por (Luciano) Aued y otro liderado por mí. Les pido que no lo hagan más. Es imposible que tenga un problema con Aued. Es un jugador que quiere mucho al club y que se entrena al máximo".

Por esa razón, López puntualizó que "más allá de las críticas deportivas, que son aceptables, espero que no se repitan estas cosas".

Respecto del juego del equipo, López fue muy crítico: "asumo la irregularidad por la que transitamos desde el comienzo del torneo. No le estamos encontrando el funcionamiento a la idea. La respuesta concreta no la tengo. Es verdad que deberíamos conseguir equilibrio y acercarnos más a lo que hicimos contra Independiente"

En otro orden de cosas, en la práctica de ayer, el volante paraguayo Oscar Romero se retiró antes del final de la misma por una contractura en el sóleo de la pierna derecha, por lo cual va a ser sometido a algunos estudios para conocer la gravedad de la lesión y saber si podrá estar el sábado frente a Unión, en Santa Fe.

El entrenamiento, en la cancha auxiliar del Cilindro, comenzó con una entrada en calor con pelota y, más tarde, siguieron bloques de fútbol reducido, con énfasis en la posesión y la descarga a uno o dos pases, para finalizar con tareas de definición.

Por el lado de los lesionados, Brian Fernández y Emanuel Insúa hicieron kinesiología, al igual que Leandro Grimi (luego trabajó en el gimnasio e hizo algunos movimientos en el campo de juego), en tanto que Nicolás Sánchez se recupera de una molestia muscular.

Racing Club visitará a Unión de Santa Fe el sábado en el estadio '15 de Abril', en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo de Primera división del fútbol argentino.





