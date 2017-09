El Patagónico | Regionales | OBRA PÚBLICA - 16 septiembre 2017 Licitaron redes de gas para sectores de los barrios Don Bosco y San Cayetano El intendente Carlos Linares encabezó ayer dos nuevas licitaciones de obras de redes de gas para los barrios Don Bosco y San Cayetano, que beneficiarán a más de 1.500 familias. En el acto, el jefe comunal recordó que pese al momento crítico que vive la ciudad ya se licitaron obras por más de 50 millones de pesos.

En el CEPTur, ayer al mediodía, el intendente Carlos Linares encabezó el acto de apertura de dos nuevas licitaciones públicas para obras de redes de gas en Don Bosco y San Cayetano. Ambas habían quedado frenadas tras el temporal que castigó esta ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

"Es un día importante para toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Primero, finalmente podemos concretar estas licitaciones que sufrieron un atraso por la catástrofe climática que atravesamos y, segundo, porque aunque muchos no lo reconozcan, seguimos licitando obras en el marco de la emergencia que para nosotros, no pasó y que seguimos enfrentando", indicó el jefe comunal. El intendente consideró que realizar el acto de ayer y "beneficiar a uno de los barrios más afectados por la tormenta es muy importante para nosotros porque pueden volver a soñar, reconstruir su rutina con una obra fundamental como una red de gas. Además de poder contar con todos los trámites habilitados de mensuras y tener todos los papeles en orden como lo necesita un barrio tan populoso como el San Cayetano", agregó.



EL PAPEL DEL

VECINALISMO

En otro orden, el intendente reconoció la ardua tarea que realizaron los vecinalistas durante el temporal, "así como también ahora en su reconstrucción. Porque nunca me voy a olvidar que estos mismos vecinalistas que hoy están trabajando mancomunadamente con el Municipio, son los que pusieron en hombro junto con la vecinal para trabajar y acobijaron durante mucho tiempo a familias durante la emergencia", sostuvo.

"Hoy gracias a Dios, estamos hablando nuevamente de licitaciones para estos sectores y sin duda esto habla del esfuerzo en conjunto con los referentes barriales y el Municipio que trata de estar permanentemente al lado del vecino, reestructurando todo el plan de obra que teníamos para volver a levantar nuestra ciudad", aseguró.

Finalizando, Linares agregó: "estas obras de gas tienen un sentido social fundamental porque más de 1500 familias van a tener gas antes del verano que viene y vamos a seguir haciendo obras porque la semana que viene vamos a volver a licitar. Hasta el momento licitamos obras por más de 50 millones de pesos en un momento muy crítico a nivel país y provincial, por eso vamos a seguir esforzándonos todos juntos por nuestras familias comodorenses". En el acto, Linares estuvo acompañado por el viceintendente, Juan Pablo Luque; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero; la vecinalista del barrio Don Bosco, Gladys Crettón y del barrio San Cayetano, Daniel Zapata, realizó la apertura de sobres correspondiente a las licitaciones públicas para la ampliación Red de Gas en Don Bosco y San Cayetano.

Fuente: