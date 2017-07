Linares aseguró que el retraso de obras es responsabilidad de Camuzzi

En el marco de las licitaciones que se vienen abriendo desde la gestión municipal para llegar con la red de gas a distintos barrios de Comodoro Rivadavia, el intendente Carlos Linares lamentó la falta de celeridad que se requiere para la aprobación de los proyectos por parte de Camuzzi. "La empresa tiene un solo visador en toda la Patagonia y esto nos dificulta la ejecución de las obras que nuestra gente necesita de forma urgente", expresó.En esa línea, el intendente manifestó que "estamos avanzando firmemente con la reconstrucción de nuestra ciudad, apuntando como el primer día de gestión en uno de los ejes principales que es brindar respuesta para que el vecino tenga todos los servicios básicos"."Esta semana licitamos la ampliación de red gas para varias manzanas en Ciudadela y en Isidro Quiroga y esperamos avanzar con otras licitaciones para que este servicio llegue a los barrios más necesitados", afirmó y sostuvo que "todo esto implica un fuerte trabajo no solo territorial sino de ingeniería para poner lo prioritario sobre lo que no es urgente y tratar de proyectar obras para que los fondos y compromisos sigan siendo contundentes como hasta ahora".En otro orden, el intendente opinó que "el tema del suministro de gas es algo que no debería ser discusión a esta altura porque todos los comodorenses deberían contar con este servicio tan importante sobre todo para la época de invierno. Sin embargo –lamentó-, desde el municipio hacemos proyectos que se elevan a Camuzzi pero hasta que la empresa los evalúa, autoriza y aprueba, pueden pasar meses y quedan paralizados"."Lo cierto es que Camuzzi tiene una inversión nula en Comodoro Rivadavia, con un solo visador de los proyectos de obra en toda la Patagonia", arremetió y consideró que "esto es una situación muy preocupante porque la ciudad sigue creciendo, expandiéndose y los servicios se requieren de forma urgente para poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente".