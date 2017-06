El Patagónico | Regionales - 28 junio 2017 Linares calificó una "bajeza" poner en duda la utilización de los fondos El intendente comodorense rechazó ayer las dudas que el gobernador planteó sobre el manejo municipal de los fondos que se afectaron para atender la catástrofe que dejó el temporal que castigó a Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 8 de abril. "Poner en duda el trabajo y cómo utilizamos los fondos, es de una bajeza enorme", sostuvo el jefe comunal, quien también pidió respeto por los fondos de la Ley de Hidrocarburos y consideró: "tal vez los que tengan dudas sobre su propia transparencia son ellos".

El intendente Carlos Linares contestó ayer las objeciones y dudas que el gobernador Mario Das Neves planteó públicamente sobre los fondos que a esta ciudad llegaron para atender la emergencia que dejó el temporal y los provenientes de la ley hidrocarburífera.

En diálogo con Radio Del Mar, Linares recordó: "el único dinero público que recibió el Municipio de Comodoro Rivadavia tras la catástrofe, fue 50 millones de pesos en virtud del único ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que nos envió el Gobierno nacional. Lo demás fue sostenido gracias a las readecuaciones presupuestarias que tuvimos que hacer en el Municipio y que nos implicaba un gasto diario de 4 millones de pesos".

El titular del Ejecutivo municipal aseguró que los equipos del municipio "están en cada barrio, dándole soluciones a todo lo que podemos y con aportes propios. Poner en duda la transparencia de los gastos durante la tremenda catástrofe que tuvimos que soportar los comodorenses es de una bajeza enorme".

"Para mí el que pone en duda el accionar de los demás es porque debe tener dudas propias. Cuando vos pedís transparencia es porque vos no sos transparente. Y nosotros en todo momento gestionamos con todo lo que teníamos para nuestra gente porque eso es lo único que nos interesa. Es más, uno de nuestros funcionarios, Juan Khouri (subsecretario de Coordinación Económica), fue invitado por el Gobierno nacional a disertar en Córdoba sobre la transparencia en época de emergencia", resaltó.



"CUMPLIMOS CON TODO"



Linares aseguró: "lo único que recibió la Municipalidad en dinero público fueron 50 millones de pesos, pero utilizamos 64 millones que fueron nada más que para la primera quincena y nosotros tuvimos que hacer readecuaciones presupuestarias para seguir atendiendo la emergencia con más de 4 millones de pesos por día que nos requirió".

"En todo lo que nos correspondía, cumplimos. Entregamos los pliegos armados para la licitación de cuadras de asfalto y los datos base para la construcción de viviendas sociales. Tenemos todos los papeles, como corresponde, para demostrar nuestro trabajo y cómo abordamos la emergencia. Por eso en este momento en que nuestra gente la está pasando tan mal, poner en duda estas cosas es de una bajeza enorme para nuestra gente", afirmó.

Respecto de la utilización del dinero que a Comodoro le correspondió por el bono hidrocarburífero, el intendente, luego de defender la legitimidad del mismo y de recordar que no solo benefició a esta ciudad, expuso: "es una locura que pongan en duda este tema también".

"Me parece que lo hacen porque no quieren hablar de los temas que tienen que dar la cara. El bono fue la mejor decisión política que se tomó en 60 años en esta provincia. Y ese ingreso va dirigido a los municipios y pasa por el análisis de los concejos deliberantes y se rinden en el Tribunal de Cuentas. Más transparencia que eso, imposible", concluyó.

