Linares consideró positivo el balance sobre el funcionamiento del Comité de Emergencia

"Estamos realizando un trabajo en conjunto ante una crisis que nosotros veníamos anunciando semanas antes. Sabíamos que venía un caudal de agua importante pero no de esta envergadura. Pensábamos que íbamos a andar arriba de los 100 milímetros y terminamos en 286. Fue algo histórico, nunca visto en esta ciudad" dijo ayer el intendente Carlos Linares, en el primer balance tras el temporal y en el que consideró que el comité de emergencia "funcionó muy bien"."El Comité de Emergencia entre el Gobierno y Municipio funcionó muy bien porque acá no hay política, hay gente en el medio" dijo, para poner en valor que "somos capaces de tener esta mesa entre todos juntos solucionando los problemas, en este caso de los comodorenses", para agradecer además los llamados de todos los intendentes de la Provincia."Habíamos hecho un gran trabajo de contingencia que fue superando ampliamente, pero en todo lo malo también hay que rescatar que hay mucho trabajo, hay mucha gente que hace tres días está sin ir a sus casas y por eso quiero rescatar el acompañamiento del Ejército Argentino, de Defensa Civil, Policía, Bomberos y fundamentalmente a los anónimos que aparecieron" dijo el intendente, para reconocer que "la verdad que te da orgullo porque hubo comodorenses que levantaron los teléfonos, fueron a Defensa Civil y pusieron sus camionetas a disposición y cocinaron para el personal que estaba trabajando en los distintos lugares y para los evacuados"."Es conmovedor ver cómo somos capaces, ante la crisis, de podernos superar" dijo el intendente para admitir que los tiempos que vendrán no serán fáciles, aunque afirmó que "vamos a reconstruir la ciudad. Tenemos el acompañamiento del gobierno provincial y creemos que el gobierno nacional no nos va a defraudar", y prometió que cada uno de los más de 800 evacuados evacuados que hoy se aloja en los 26 centros dispuestos volverá a su hogar, con su familia.Linares agradeció además a los medios de comunicación de la ciudad “por el acompañamiento, ya que fueron relatando puntillosamente la realidad de lo que pasó; tener informada a la gente es muy bueno", y anticipó que a partir de ese momento en que la lluvia comenzaba a retirarse, se dedicará el fin de semana al trabajo de recuperación barrial. "De ahora en más tenemos el gran desafío que es la reconstrucción de la ciudad", afirmó.