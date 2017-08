Linares cuestionó la burocracia que existe para el pago de los subsidios al transporte

En ese contexto, el jefe comunal explicó: "durante la tarde del lunes me reuní en Rawson con el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Alberto Gilardino; con quien estuvimos tratando de destrabar el tema del subsidio que baja de Nación a la Provincia y de ahí se traspasa a la empresa Patagonia Argentina. Por ello, me comuniqué con el gremio de UTA (Unión Tranviaria Automotor) para que no se lleve adelante la medida de fuerza para no perjudicar a los usuarios".

"Lamentablemente tomaron otra determinación, el paro finalmente se llevó adelante y esto vuelve a ser un tema reiterado que requiere de una urgente intervención de las partes involucradas porque los comodorenses tienen que tener garantizado el servicio público del Transporte", afirmó.

Respecto a la reunión del lunes, detalló: "desde el municipio estamos convocando a Atilio Rossi (gerente general de Patagonia ArgentinaI); y los ministros de Economía, Gobierno y Gabinete; Pablo Oca, Pablo Durán y Alberto Gilardino, respectivamente. Vamos a decirnos la verdad en la cara de una buena vez, decirnos lo que está pasando y por qué",.

Además, el intendente Linares se refirió a la necesidad de modificar el esquema de envío y cobro de los subsidios tanto nacionales como provinciales en materia de transporte. "No puede ser que en el año 2017, todavía tengamos una distribución burocrática e indirecta", cuestionó.

"Los fondos de Nación tienen que pasar primero por el Banco Nacional hacia la capital de Rawson, desde donde se trasladan al Banco Chubut en 48 horas y finalmente llegan a la empresa prestataria, en este caso, Patagonia Argentina. A estas alturas, todo ese esquema debería ser directo, deberíamos tener un mecanismo aceitado para que los subsidios lleguen en tiempo y forma".