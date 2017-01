El Patagónico | Regionales | POLITICA - 05 enero 2017 Linares dice que existe "intencionalidad" permanente de atacarlo o injuriarlo El intendente Carlos Linares aseguró ayer: "desde Comodoro siempre aportamos para que la provincia salga adelante", y sostuvo que las afirmaciones del gobernador Mario Das Neves se enmarcan en "una intencionalidad de atacar o injuriar permanentemente sobre lo que uno opine respecto a la realidad de Chubut. Siempre estoy dispuesto a trabajar para mejorar cualquier circunstancia", indicó.

Tras las declaraciones efectuadas ayer por el gobernador, el intendente comodorense afirmó: "lo que uno argumenta es lo que puede observar, siempre tratando de colaborar".

Respecto a la situación financiera de Chubut, Linares sostuvo: "brindé mi opinión y nunca cuestioné el endeudamiento que tomó el actual gobernador, sino que dije que la provincia se viene endeudando hace muchos años, permanentemente, pasando por Buzzi y el actual mandatario. Nos toman como si no tuviéramos memoria, Buzzi fue intendente y gobernador de la mano de Mario Das Neves", recordó.

Asimismo, el jefe de la ciudad sostuvo: "son cuestiones que no puedo entender porque desde mi lugar como intendente acompañé el actual endeudamiento tomado por 650 millones de dólares, ya que no había otra salida para poner en marcha la Provincia".

El intendente argumentó: "no tengo nada personal con el gobernador y siempre que me convocaron estuve a disposición para trabajar. Desde mi perspectiva marco aciertos y errores, cuando considero que algo está bien lo digo y cuando veo un error, propongo la corrección. Esto no quita que voy a seguir reclamando lo que considere que corresponda", observó.

Linares aseguró: "hubo interlocutores de tercera o cuarta categoría que salieron a atacar a mi persona poniéndome en posición de candidaturas, inventando cosas de las que uno está alejando. Uno trabaja para el bien de la ciudad y colaborando para que la provincia salga adelante".

