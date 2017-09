Linares: "dijeron que colaboraban, pero luego nos trajeron sus facturas"

El intendente Carlos Linares aseguró ayer que la economía del municipio “está muy bien”, pese a la crisis económica que se generó por la caída del crudo a nivel internacional y todo lo que “tuvimos que invertir para atender el histórico temporal que castigó a la ciudad y del que ahora parece que varios se olvidaron".El jefe comunal fue consultado, en un alto de la recorrida de la Clínica Pueyrredón, reinaugurada ayer por Petroleros Privados, por las gestiones que se vienen realizando desde el municipio para conseguir un nuevo ATN que se sume a los 50 millones de pesos que Nación aportó en los días posteriores al temporal.“La economía del municipio, pese a todo, está bien. Prueba de ello es que hoy vamos a pasar a planta a gente que hace muchos años estaba trabajando en negro, pero es evidente que necesitamos ayuda para atender todo lo que pasó con el temporal”, indicó."ALGUNOS PARECE QUE SE OLVIDARON"En diálogo con El Patagónico, Linares se refirió a la deuda que se mantiene con transportistas y maquinistas que trabajaron durante el temporal en el retiro de barro. “Lamento que algunos pongan en duda ese trabajo; se ve que se olvidaron lo que fue el temporal. Tuvimos que atender una emergencia y así pusimos a trabajar a todo camión que funcionaba”, recordó.“No es correcto que algunos utilicen políticamente este tema. Estamos pasando por una crisis de las más grandes de la historia y encima se sumó el temporal, que fue inédito e histórico. Todos los papeles y gastos pasan por el Concejo, Tribunal de Cuentas y demás. Acá no hay nada que ocultar, todo está a la vista”, insistió.El titular del Ejecutivo indicó que para atender los casi 150 millones que se necesitan para terminar de pagar a los maquinistas, se necesita “un aporte importante de Nación, que seguimos solicitando porque en definitiva el único solidario fue el vecino de Comodoro porque muchas empresas que dijeron que colaboraban desinteresadamente, luego nos trajeron las facturas para que paguemos. Es lo que corresponde, sin dudas, pero no es lo que públicamente dijeron”.EL ENDEUDAMIENTOFinalmente, el intendente confirmó el adelanto de este diario que la semana pasada informó sobre la decisión del municipio de buscar un endeudamiento por 400 millones de pesos para la realización de obras estratégicas.“Hicimos una presentación ante la Comisión de Valores. Germán Issa Pfister (secretario de Finanzas) hizo un trabajo espectacular y nos tomaremos el tiempo que sea necesario para definir el endeudamiento, que es posible por la situación económica que tiene el municipio. Comodoro es una de las pocas ciudades del país que está en condiciones de acceder a este tipo de operaciones”, remarcó.Linares adelantó que la semana próxima llegarán a la ciudad técnicos de la Comisión Nacional de Valores para seguir avanzando en la tramitación que “será decidida junto con el Concejo, adonde nos acercaremos para consensuar si será por 5 o 10 años; la tasa y otros detalles importantes. Lo que debe quedar claro es que estos 400 millones de pesos serán para obras, no para otra cosa”.