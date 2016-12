Linares dijo que si quieren el municipio tendrán que esperar hasta 2019

El intendente Carlos Linares tomó distancia de las declaraciones del secretario de Trabajo y del ministro Coordinador de Gabinete de la provincia, Marcial Paz y Alberto Gilardino, y advirtió que solo está enfocado en la gestión y "en resolver los problemas de la ciudad y de su gente".

“No sé qué es lo que dijeron Gilardino y Paz y la verdad que mucho no me interesa. No estoy pensando en el 2019, sino en cada día de la gestión”, sostuvo el jefe comunal que fue consultado, por Radio Del Mar, por las declaraciones de los funcionarios provinciales.

Linares también indicó: “no tengo contacto periódico con ellos. Gilardino nunca vino a Comodoro. Lo mío pasa por otro lado, que es la gestión. No voy a perder tiempo en contestarles, si ellos dijeron eso, tendrán sus razones”, sostuvo.

De todos modos, el jefe comunal consideró que los dichos de los funcionarios provinciales, que lo acusaron de estar en campaña hacia 2019, tenían precisamente un componente político-electoralista.

“Si ellos (Chubut Somos Todos) quieren ganar el municipio de Comodoro, tendrán que esperar hasta 2019 y poner a su candidato que enfrentará al que decida nuestro proyecto político. En ese momento, seguramente tendrán la oportunidad de dar a conocer las brillantes ideas que tienen”, mencionó en tono irónico.

Ante la repregunta, el titular del Ejecutivo municipal insistió en que “cuando yo hago un reclamo es porque es algo que pasa, o es una obra que la ciudad necesita. Lo reclamo como tiene que hacer. Si algún periodista me pregunta algo, respondo también sin segundas intenciones. Si lo que tienen es alguna duda de cómo se maneja este muncipio o tienen un aporte, las puertas están abiertas”, concluyó.