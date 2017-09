Linares. "hay que sacar adelante a la ciudad"

Al respecto, el intendente destacó la importancia de estas obras para Comodoro Rivadavia y puso en valor el constante trabajo que se realiza desde el Ejecutivo municipal para realizar las tareas necesarias y las gestiones pertinentes ante otros estamentos del Estado, con el objetivo de "sacar adelante a la ciudad, luego de la peor catástrofe climática en 116 años de historia".

Del mismo modo, manifestó que "estamos muy contentos por este paso adelante, seguir dando de a poco este mensaje a los comodorenses, como lo venimos haciendo todos los días, que se está trabajando, que se están haciendo las gestiones, a veces no a la velocidad que uno quisiera porque la burocracia lleva tiempo y la gente no tiene ese tiempo... pero cuando estas cosas van sucediendo, nos muestran que vamos por el camino correcto".

En este contexto, resaltó "la puesta en marcha nuevamente del colegio N° 154, que fue muy afectado por la emergencia. Nosotros esta semana estamos tratando de cerrar el tema del traslado de los chicos hasta el colegio que hoy está haciendo de sustituto porque también es un problema para ellos por el tiempo de traslado y porque estaban acostumbrados a su escuela y a la cercanía".

Asimismo, señaló que "se está avanzando en algo que era lógico y urgente, que era trabajar por la necesidad de una ciudad como la nuestra y esperemos que Nación también entienda el mismo mensaje porque sabemos que es necesario hacer trámites, pero ellos tienen que estar al lado nuestro y no sólo viniendo a Comodoro Rivadavia, de vez en cuando a criticar si estamos haciendo bien o no los papeles".

"Lo que todos los comodorenses necesitamos es que estén trabajando codo a codo con nosotros porque esta es una emergencia de argentinos, así que por nuestra parte vamos a seguir trabajando y seguramente antes de que termine el año va a haber más novedades para toda nuestra gente, que sigue esperando respuestas porque para muchos la emergencia no terminó aún", dijo Linares y remarcó que "lo dije en su momento, aquel 29 de marzo: vamos a sacar a Comodoro adelante, que no tengan ningún tipo de duda y antes de que termine la gestión la ciudad tendrá tanto o mejor infraestructura es un compromiso que tengo, no como intendente, sino como ciudadano comodorense".