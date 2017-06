Linares: "la plata prometida por Nación no llegó"

El jefe de la ciudad sostuvo que "hasta ahora la plata prometida por Nación, no llegó y estamos afrontando los gastos que nos dejó el temporal acomodando partidas. El total de la deuda es de 300 millones de pesos. De los cuales ya realizamos el primer pago gracias a un ATN y vamos a afrontar el segundo pago de 50 millones de pesos tras reacomodar partidas municipales. Queremos estar al día y cancelar las deudas; así que también vamos a utilizar el bono hidrocarburífero para cancelar otro tramo más".



"Estamos sosteniendo la ciudad con orden y cautela en todo lo que son ingresos a las arcas municipales. Pero la realidad es que Nación aún no envío ningún tipo de ayuda con la que se comprometió cuando vino Frigerio a la ciudad. No dieron marcha a ninguna licitación que necesitamos aunque ya presentamos todos los pliegos como corresponde y tampoco definieron nada con respecto a las viviendas que prometieron", expresó.



"Cuando los funcionarios nacionales bajaron, era supuestamente para acelerar las respuestas y no fue así. Ese era el fin, y ahora resulta que las licitaciones la hacen en Buenos Aires generando un retraso y las obras no llegan. Necesitamos solidaridad porque nuestra ciudad todavía está bajo los efectos del temporal".



Linares aseguró que "por nuestra parte, seguimos avanzando en nuestra ciudad. Estamos con el asfalto de la avenida Congreso y Chile, para la Fracción XIV y tenemos el plan de otras 120 cuadras más. Pero ya presentamos, con proyecto entregado en mano y todo lo necesario, para que nación avance con el plan de las 300 cuadras y están dando vueltas. Esperamos que cumplan porque necesitamos avanzar; así que también vamos a presentar el pedido por un segundo de ATN por 63 millones de pesos".



"Aun le debemos a la empresa Forever Pipe más de 50 millones de pesos y se lo presentamos al ENOHSA –Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento-; pero no tenemos ayuda. Sigo escuchando a los funcionarios nacionales que están comprometidos pero la ayuda no viene", afirmó.