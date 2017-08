El Patagónico | Regionales | TOMA EN TECPETROL - 02 agosto 2017 Linares reiteró acompañamiento al reclamo de petroleros El intendente Carlos Linares aseguró ayer que su gestión municipal no permitirá "el avasallamiento de los trabajadores" y consideró que, con los recientes despidos, Tecpetrol se sumó a la flexibilización laboral.

El jefe comunal recibió ayer, en su despacho, a los titulares de los dos gremios petroleros, Jorge Avila de Privados y José Llugdar de Jerárquicos, con quienes analizó la conflictiva situación que se presentó a partir de los despidos que decidió la operadora Tecpetrol.

En torno al conflicto que mantiene con incertidumbre laboral a los trabajadores en yacimiento El Tordillo, Linares afirmó que “seguimos preocupados e interiorizados en el problema, como lo hicimos desde la gestión siempre trabajando con los dos gremios, con quienes nos une el compromiso por nuestra ciudad”.

“El problema de los petroleros es de todos y los acompañamos en un conflicto de muy difícil resolución, con una operadora que no entiende los sacrificios realizados por los trabajadores y los sindicatos, para mantener la producción y estabilidad laboral. Tecpetrol debe tener un límite y entender que no se pueden resignar más derechos”, explicó.



EL MUNICIPIO ACOMPAÑARA



De esta manera, el intendente indicó que las gestiones proseguirán mañana por parte de los referentes gremiales, "mediante distintas reuniones que concretarán a nivel nacional, aunque la decisión que adopten los sindicatos petroleros es la que acompañaremos desde el Municipio”.

Asimismo, el jefe de la ciudad brindó nuevamente un mensaje de acompañamiento a los sectores laborales de la ciudad, manifestando que “donde haya un conflicto, nosotros vamos a estar siempre del lado de los trabajadores. Hicimos muchas gestiones por el trabajador, existe una gran hermandad entre todos los gremios y siempre vamos a sostenerla".

Por último, Linares dijo que “estamos preocupados, observando la gran presencia policial dentro del yacimiento. La misma está para cuidar a los ciudadanos de la provincia y no los intereses de Tecpetrol. En todo caso, deberían asistir Gendarmería u otras fuerzas nacionales porque la policía está para cuidar a la gente ante los problemas de inseguridad que tenemos”, finalizó.

