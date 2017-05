Linares señala que YPF: "va en camino a ser privatizada"

El intendente municipal, Carlos Linares sentenció la falta de diálogo de la empresa de bandera nacional YPF, que ocasiona constantes conflictos sociolaborales en la ciudad por la falta de determinaciones. "El problema que tenemos hoy es que no hay quien tome decisiones y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que quiere hacer YPF", dijo.

Linares enfatizó que "estamos teniendo muchos problemas con la empresa que pensábamos que iba a ser de bandera del país, la que iba a llevar adelante una revolución en tema petrolero y es todo lo contrario; porque en este último año y medio fue casi imposible poder negociar con la empresa por el mantenimiento de los puestos de trabajo".

"Ahora tenemos problemas con los compañeros camioneros, tal como pasó con la gente de SP y esto, sin duda, pone en riesgo la paz social de una Cuenca. No puede ser que no haya diálogo permanente para tratar de solucionar la situación; y no tener con quien hablar, porque nos corren el arco permanentemente en detrimento de los trabajadores", acentuó.

El intendente reconoció que "es grave la situación que sufren hoy los compañeros camioneros, pero es más grave la situación de los empleados de SP. Y aunque YPF, quiera o no, le tenemos que dar respuestas a la gente y no puede ser que sea casi imposible dialogar".

En ese contexto, el jefe de la ciudad, consideró que "uno ve estas actitudes por parte de la empresa y te das cuenta a lo que apunta, por eso pienso que va a la privatización. Uno ve los acuerdos con Vaca Muerta, con las empresas internacionales, mostrando un YPF corriéndose de lo que es la perforación y dedicándose teóricamente a la venta de combustible o alternativas vinculadas con la generación de energía".

"Claramente el problema es que no hay quien tome decisiones y la falta de determinación por parte de YPF. No puede ser que lleven a las empresas y pymes a un ahorque financiero y sin respuestas, teniendo como resultado el cierre de SP, que no fue auditada por la empresa de bandera y que desde hace 3 años no le aportaba a los trabajadores".

En ese orden, el intendente reconoció que "en los últimos 6 años conseguimos, en Comodoro Rivadavia, una paz social muy importante, un diálogo permanente con las operadoras y los gremios, a sabiendas de la crisis petrolera. Nunca negamos la crisis nacional e internacional, pero hoy vemos que los sindicatos cedieron cosas imposibles de pensar años atrás, al punto de dejar a sus trabajadores en la calle".

En ese marco, Linares recordó que "el compromiso que se firmó con YPF fue sostener los 4 equipos que tenía en funciones y la solución definitiva de los casos abiertos de SP. Si una empresa toma la decisión de cerrar, tenés que garantizar el pago de salarios a la gente, como así también la indemnización, sin convertirse en tema de discusión", concluyó.