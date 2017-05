Linares valoró que el acuerdo "mantiene activa la Cuenca"

Tras la firma del acuerdo petrolero alcanzado el martes en Buenos Aires, el intendente Carlos Linares manifestó que "los acuerdos en estos momentos no son los que ningún secretario general quisiera firmar, pero en este contexto internacional de la industria petrolera, con una política energética nacional tan dura y de achique, la cual no coincide con la realidad de la gente, es muy difícil sentarse a esta mesa y tratar de no ceder absolutamente nada".

En este sentido, el mandatario local destacó el rol de los secretarios generales de los gremios petroleros, José Llugdar y Jorge Ávila, al indicar que "son momentos complicados para ellos, pero siempre estuvieron del lado de los trabajadores. Este no es un tema terminado –prosiguió Linares- seguramente dará para muchas reuniones más, pero siempre teniendo la premisa de defender la industria, porque quedaron funcionando casi 17 perforadores entre todas las operadoras, lo que nos da la posibilidad que ante algún rebote de la actividad se pueda reponer rápido".

El intendente expuso que para la industria petrolera a nivel mundial "son momentos muy complicados y Argentina no es la excepción. Hoy el petróleo está por debajo de los 50 dólares, el dólar está estancado también en los 15 pesos. Mirando el contexto y cómo el gobierno lo maneja, me parece que dentro del acuerdo, a pesar de que no se gana, se mantiene activa la Cuenca del Golfo San Jorge, que es más que importante, teniendo en cuenta lo que teníamos un tiempo atrás".

Por último, Linares insistió que "se logró un acuerdo que nos permite por 24 meses una actividad con más de 17 perforadores y de las opciones que habían, esto era lo mejor que se podía lograr".