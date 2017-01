El Patagónico | Deportes - 18 enero 2017

Lionel Messi ratificó que quiere renovar su contrato con el Barcelona

Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo, que todavía no amplió su vínculo con el el elenco catalán, afirmó que desea quedarse. "Barcelona me lo ha dado todo y estaré aquí mientras me quieran", sentenció la Pulga.