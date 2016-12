Liz Crespo piensa en el combate por el título del mundo para 2017

La campeona argentina de la categoría Pluma y monarca sudamericana en la división Súperpluma, Liz Crespo, pasó por Chubut Deportes para mostrar sus cinturones al presidente del ente, Walter Ñonquepán.

Para Lizbeth "La Leona" Crespo "es muy lindo poder traer estos dos cinturones que me costaron muchísimo y que mejor que hacerlo ante Walter (Ñonquepán) que me apoyó desde mis comienzos. Le agradezco un montón porque está desde que arranqué, de corazón. Planificamos para 2017 y nos dio el apoyo nuevamente para que pueda dedicarme solamente a entrenar y combatir".

Ante lo que la campeona enfatizó "no pienso escaparle a ninguna boxeadora, voy a pelear con cualquiera. Este año mi equipo consideró que no estaba para combatir con Marcela "La Tigresa" Acuña porque me falta un plus pero ya estamos entrenando para enfrenarla en el 2017".

Agregando que "mi sueño es llegar al título del mundo y en cualquiera de las dos categorías en las que puedo dar el peso. El reto que venga lo vamos a aceptar, ahora con el apoyo de Chubut Deportes la cabeza sólo la tendré en trabajar en el gimnasio y subir al ring, para estar enfocada en la pelea de lleno".