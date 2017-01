Llanos: "´Carlitos´ tiene que aprender a caminar y no a correr"

La legisladora se refirió al proceso interno del PJ y cuestionó que el designado titular de esa fuerza, Ricardo Mutio, no la convocó en ningún momento pero le restó importancia al indicar que "no tendrán una mirada peronista como la de Ana Llanos".

"Yo vengo del peronismo, no voy a decir que soy más peronistas que otro. A mí no me baja nadie, ni Mutio ni Linares ni nadie. Le voy a enseñar a esos muchachos a tener un poquito más de respeto al género, que es lo que no tienen", afirmó la diputada nacional.

En relación al proceso interno del PJ, sostuvo que "lo toman como propio y se digitaron a dedo, a mí jamás me convocaron y eso que fui congresal. Nunca tuve una nota del partido llamándome como congresal para elegir a determinada persona".

"Ni siquiera llegan a ser caudillos, ese nombre les queda grande, les queda grande. No llegan ni siquiera a subir al caballo esta gente. Son los que se apoderan y se adueñan del PJ sin siquiera llamarnos, y sin convocarnos a los que realmente somos PJ. Los peronistas estamos en la calle, afuera, vamos a ser los peronistas disidentes. Voy a armar el peronismo disidente", indicó la ex funcionaria municipal.

En ese contexto, advirtió que "con ´Carlitos´ (Linares) nos conocemos de toda la vida y tiene que aprender a caminar y no a correr, y más ahora que tenemos que estar todos juntos".