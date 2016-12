El Patagónico | Regionales | POLITICA - 24 diciembre 2016 Llanos presentó más de 60 proyectos en su primer año como diputada nacional La diputada nacional Ana Llanos trazó ayer un balance de su primer año de gestión. Lo consideró "sumamente postivo" ya que asegura que cumplió con su premisa de "dialogar con todos los sectores y trabajar en defensa de Chubut y los trabajadores".

La diputada nacional Ana Llanos (FpV), completó el 10 de diciembre su primer año como legisladora y luego de la sesión en la que se trató el reformado Impuesto a las Ganancias –donde no asistió a votar- trazó un balance de su primer año de gestión.

En el informe acercado a diario El Patagónico, se indica que la diputada presentó más de 60 proyectos y acompañó del mismo modo diferentes iniciativas presentadas por sus pares y que están vinculadas con Chubut y el resto de las provincias en materia cultural, social y puntualmente en temáticas relacionadas a los adultos mayores y a la discapacidad.

"Desde que asumí este compromiso, me propuse continuar dialogando con todos los sectores como siempre lo hice; conociendo las inquietudes, necesidades y proyectos de ciudadanos de distintos puntos del Chubut y para poder trabajar en propuestas legislativas acordes a las exigencias", sostuvo.

La legisladora formó parte de las comisiones de adultos mayores, discapacidad, minería, turismo, presupuesto y energía en las cuales continuará durante 2017. Ocupa el cargo de vicepresidenta primera en la comisión de adultos mayores; área que siempre la identificó por su fuerte perfil social.

En este aspecto, Llanos agregó: "también estuve presente en otras comisiones más allá de las que me fueron asignadas. Tenemos que hacer llegar la voz de todos los chubutenses al Congreso de la Nación y diseñar propuestas que tiendan al beneficio en común de todos los patagónicos".

Uno de los objetivos de este año fue acompañar a los adultos mayores y trabajar intensamente por ellos. Por eso mismo se presentó una propuesta para aumentar la pena frente a los delitos cometidos contra ellos y en este sentido, también se solicitó al poder ejecutivo, incluir en el Código Penal que las penas también puedan aplicarse a los responsables y empleados de establecimientos geriátricos, ya que hasta el momento solo estaban establecidas para los familiares.

En materia de educación, se presentaron proyectos para incorporar la enseñanza del "reciclado de residuos" en la currícula educativa nacional y una modificación del artículo 11, sobre la inclusión de los fines y objetivos dentro de la política educativa nacional en la enseñanza del reciclado de residuos.

Del mismo modo, se aspira a crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Programa Nacional de Odontología y en temáticas más relacionadas con lo penal pero con injerencia en educación se busca la incorporación del artículo 92 bis, sobre el agravamiento de penas por delitos contra personal docente o no docente.

En temáticas de interés general, se propuso la modificación del artículo 46, sobre funciones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la modificación del artículo 1, sobre responsabilidad personal del funcionario público y la modificación de la Ley 24.240, artículos 38º y 39º, de Defensa del Consumidor, sumando aquí la aprobación de la autoridad de aplicación en los contratos de adhesión

Asimismo, se presentaron proyectos de declaración de interés de fechas de suma importancia para todos los chubutenses, entre las que se encuentran aniversarios de localidades del Chubut, fiestas y eventos populares, aniversarios de importantes organizaciones de la sociedad civil como Fundación Crecer, reconocimientos a instituciones y eventos vinculados a la cultura, congresos, entre otros temas.

Asimismo, Llanos realizó a lo largo de 2016 varios pedidos de informes al Estado nacional para conocer de primera mano la situación de real de instituciones y programas dependientes del Ejecutivo.





Fuente: