Llegan funcionarios de Nación para empezar a definir las obras

Funcionarios de Planificación, Vivienda y Vialidad Nacional volverán a estar presentes hoy en Comodoro Rivadavia, donde comenzarán a definir las obras que, de manera urgente pero organizada, deben realizarse para comenzar a revertir los efectos negativos del violento temporal que hace 27 días destrozó la ciudad.

La presencia de los funcionarios fue confirmada ayer tanto por el gobernador Mario Das Neves como por el viceintendente Juan Pablo Luque, que coincidieron en señalar la importancia de que, a casi un mes del temporal, se empiezan a definir las obras que son urgentes.

“Es necesario comenzar a hablar de planificación”, dijo ayer el gobernador cuando, en un alto del acto de la firma del convenio con ARSAT, se refirió a la situación en la que se encuentra Comodoro Rivadavia y a los aportes que hará Nación para la “reconstrucción de Comodoro".

"Para que los fondos lleguen como tienen que llegar a las prioridades, tiene que haber de por medio el diálogo y la firme decisión de encarar un país entre todos y empezar a hablar de algo que por muchos años no se ha hablado acá, que es la planificación", sostuvo.

El mandatario señaló que "uno ha pasado por la función pública y a veces levantan el teléfono y te dicen tenemos tanta plata para tal cosa, y uno se da cuenta que tiene la disyuntiva si aceptar la plata para hacer una obra más o decir que ese dinero lo necesitamos para otras prioridades".

Sostuvo que "eso se resuelve como creo que se está resolviendo desde hace un tiempo a esta parte, como ya lo he planteado porque no tengo problemas en hacer planteos públicos y si no estoy de acuerdo lo hago, lo saben en el Estado nacional y me respetan porque lo hago de buena leche y pensando en la gente".

El gobernador señaló que "cuando uno tuvo la oportunidad de sentarse y dijimos vamos por los puertos, rutas y aeropuertos, hoy todo eso va encaminándose. Cuando aparece una catástrofe como la de Comodoro, no es como algunos que andan por ahí diciendo cuánta plata nos van a dar 5, 6, 10 mil o 15 mil, es una locura", afirmó y agregó que "primero hay que ir viendo qué obra vamos a ir haciendo".

En ese marco expresó que "hay obras que las vamos a modificar porque hay algunas que las han hecho en un pasado sin ningún tipo de orden, a tal punto que las hemos visto partidas al medio, y correr ríos abajo".





VIVIENDAS Y PLUVIALES URGENTES

Por su parte, en diálogo con Radio Del Mar, el viceintendente Juan Pablo Luque recordó que en los anteriores encuentros Nación había requerido un listado de obras urgentes que se comenzarían a analizar y definir en firme en la reunión de hoy.

“Hay muchas necesidades urgentes, entre ellas entendemos que hay que comenzar a construir como mínimo 150 casas. Hay que hacerlas de nuevo porque son las que se han perdido y lo que plantea el intendente Carlos Linares es que primero se resuelva la situación de la gente que perdió todo”, acotó.

A la par, dijo Luque “hay que avanzar en reparación de calles, rutas, pluviales abiertos, redes de agua y cloacas y un sinfín de obras que pueden llevar su tiempo, pero que hay que comenzar a ejecutar, con la planificación necesaria, pero de inmediato”, concluyó.