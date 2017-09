Seguir en Twitter: @ Por ANDRES RANDAZZO El Patagónico | BIZ - 02 septiembre 2017 Llegan los E-sports: un negocio millonario apuntado a millennials El año pasado, los videojuegos "profesionales" generaron en todo el mundo mil millones de dólares. En el país la modalidad recién comienza a insertarse.

El sábado 19 de agosto, cinco mil personas colmaron el estadio DirecTV de Tortuguitas. No había ningún recital, ni espectáculo deportivo. Al menos, no uno de los "tradicionales". Esa tarde se desarrolló la final de League of Legends Latinoamérica Sur, un torneo que otorgó al campeón el pasaporte para disputar el mundial de la disciplina en China. El evento, además, fue transmitido en vivo por un canal de deportes y -por supuesto- vía internet. El League of Legends (o LoL, como se lo conoce en el ambiente) es uno de los E-Sports de moda en el mundo entero y uno de los protagonistas de una tendencia que en Argentina -pese a semejante convocatoria- "aún está en pañales". Pero que a nivel mundial movió, sólo en 2016, mil millones de dólares.

Roberto Borrego García es el CEO de la consultora Esports Planet, una empresa que pretende introducir en el país el millonario negocio de los videojuegos profesionales. Es que, según contó a este diario, la disciplina "atrae a un público que no consume televisión ni otros medios". "En Argentina, los E-Sports están en pañales, pese a haber muchísimos adeptos a los juegos. Aún no hay armada una escena de los E-Sports como ocurre en otros países. En Latinoamérica, con la excepción de Chile, en general no está muy organizado", aseguró Borrego García.

"Nosotros estamos en pleno proceso para desarrollar a los E-Sports en Argentina. Vamos a armar algunos torneos de videojuegos diferentes. Algunos más populares y otros menos, como el FIFA. Este contenido es muy bueno desde el punto de vista comercial, para anunciantes que tienen como target el público millennials o de la Generación Z", detalló Borrego García, quien analizó que en el mundo las grandes marcas se dieron cuenta de que los jóvenes se interesaban por este tipo de torneo y comenzaron a publicitar. El proceso para insertar el negocio de los videojuegos en el país será largo. Y el CEO de Esports Planet contó los pasos a seguir: "Hay que explicarles a los anunciantes de la importancia de este contenido para esta generación. Pero lleva tiempo porque es muy complicado que alguien que nunca jugó a un videojuego o que no tiene hijos que lo jueguen lo entienda y comience a invertir".

En el último mundial de LoL, que se hizo en Polonia, 136 mil personas pasaron por el lugar donde se disputaron las finales. Más de 70 millones de personas lo siguieron por streaming. "Son cifras similares a las que se manejan en las finales de la NBA, por ejemplo. Además, el target está bien definido, es generalmente el mismo en todos lados: un 70% del público es masculino, con un promedio de edad de 21 años", remarcó Borrego García.

Más allá de los jugadores "amateurs", Argentina cuenta con equipos que compiten tanto en League of Legends como en Counter Strike, los más populares hasta el momento. De a poco, los juegos de fútbol ganan terreno y en el país, de hecho, algunos clubes ya tienen a sus "profesionales" en la materia: River fue el primero de Sudamérica, pero Boca no quiso quedarse atrás. Aunque, según concluyó Borrego García: "Tanto el FIFA como el PES deben hacer ajustes para que prendan como E-Sports. No tiene futuro si no lo ligás a algo real. Si sigue siendo una actividad que es percibida como jugada sólo por chicos, no va a tener un funcionamiento. Hay que vincularlo con el fútbol real para que tenga un funcionamiento".

