El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 29 julio 2017 Llegarán nuevas marcas de autos chinos más económicos que en el Mercosur En menos de un año se sumarán 7 nuevos jugadores del segmento automotriz oriental con la llegada de las marcas Brillance, DFSK, Dongfeng, Great Wall, Kandi, BYD y Haval.

Las 7 marcas chinas que comercializan autos en la Argentina esperan para los próximos meses la llegada al país de 7 nuevos competidores para alcanzar el 2% del mercado local en 2018, con una venta de más de 15.000 vehículos y a precios más económicos de los que se fabrican en el Mercosur, pero también 3 de los importadores se convertirán en fabricantes, según voceros de las empresas de origen chino consultados por Télam.

"En el segundo semestre del año y a lo largo del 2018 se presentarán 7 importadores de autos fabricados en China para comenzar una estrategia comercial agresiva sobre la base de precios entre los $200.000 y $280.000, ofreciendo el mismo nivel de equipamiento de los modelos que se producen en la región", revelaron a Télam voceros de las empresas que ya están presentes en el mercado automotor argentino.

Paula Cavicchioli, CEO de Lifan Argentina, señaló a Télam que "el incremento del número de empresas chinas interesadas en vender autos en el país era previsible. China necesita salir de su mercado interno y llegar a regiones que reciban sus productos y sus potenciales proyectos asociados. El ingreso de nuevos jugadores al mercado va a sumar opciones a los clientes argentinos en calidad y precios".

Lifan fue la segunda marca de origen chino en instalarse en la Argentina a principios del año pasado.

"En los primeros seis meses del año 2017 vendimos 800 unidades que, al compararlas con las 600 unidades patentadas en todo el 2016, nos auguran un futuro promisorio", apuntó Cavicchioli.

La CEO de la marca china expresó a Télam que "la venta proyectada para 2017 está en el orden de las 2.000 unidades. Y considero que vamos a lograrlo con nuestra gama de autos, camiones urbanos y la llegada del modelo My Way, que es un utilitario deportivo de siete asientos fabricado en China", añadió.

"Nuestra red se compone de 20 concesionarios oficiales y para fin de año nuestro objetivo es sumar cuatro más. Uno más en la ciudad de Mar del Plata y el resto en las provincias de Mendoza, Misiones y Salta", remarcó Cavicchioli.

"Seguimos con atención el desembarco de nuevas marcas chinas, ya que son nuestros competidores naturales en el país", respondió a Télam Diego Pizzichini, director de márketing de Chery, la primera marca que llegó desde ese origen en 2008.

"Lo vemos positivo desde el punto de vista del consumidor porque se amplían las opciones de venta sobre la base de vehículos de un valor menor y con tecnologías similares a lo que se produce en la región", puntualizó.

En 2016, Geely, Lifan y Chery, todos importadores de vehículos de origen chino, vendieron un total de 5.100 unidades en la Argentina. Las estimaciones para 2017 son superar las 10.000 unidades patentadas con la incorporación de las nuevas marcas que se sumaron al segmento.

Además de Geely, Lifan y Chery, en los últimos meses se instalaron en el país JMC, Foton, Zotye y DFM.

Los voceros coincidieron en que "en menos de un año se sumarán 7 nuevos jugadores del segmento oriental con la llegada de las marcas Brillance, DFSK, Dongfeng, Great Wall, Kandi, BYD y Haval".

Además, tres empresas chinas anunciaron planes de producción en el país con inversiones que superan los US$ 100 millones.



