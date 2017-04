El Patagónico | Autos y Motos - 10 abril 2017 Llegó el Jeep Renegade con caja automática El SUV brasileño le dio la bienvenida a la variante Sport Plus con caja automática de seis velocidades y tracción delantera.

La gama del Jeep Renegade sumó en Argentina la versión Sport Plus con caja automática de seis marchas. De esta forma, la gama queda compuesta por dos variantes con el mencionado nivel de equipamiento junto con las Sport y Longitude.

La novedad pasa por la caja AT6 de la firma japonesa Aisin AW. Posee seis velocidades, sistema de convertidor de par y opción tipo secuencial que se puede comandar desde la palanca o a través de las levas ubicadas en el volante.

La caja se combina con el conocido motor naftero 1.8 E.torQ Evo con cuatro cilindros y 16 válvulas que desarrolla 130 caballos de potencia y 169 Nm de torque, y con la tracción a cargo de las ruedas delanteras.

Por su parte, el equipamiento es el mismo de la variante Sport Plus manual, por lo que incluye aire acondicionado, dirección eléctrica, control de velocidad crucero, llantas de aleación de 16 pulgadas y volante multifunción revestido con cuero y regulación en altura y profundidad.

La lista además posee freno de mano electrónico, cámara trasera, monitoreo de conducción Ecodrive, sensor de estacionamiento trasero y radio Uconnect Touch con pantalla táctil de 5", Bluetooth, navegador, reconocimiento de voz y entradas auxiliar y USB.

Si nos referimos a la seguridad, este Renegade cuenta con airbags frontales, laterales delanteros, de cortina y para las rodillas del conductor, frenos con ABS, asistente de emergencia y cuatro discos, controles de estabilidad y tracción, control de balanceo de remolque, Isofix, control de ascenso en pendientes, control de mitigación de rolido, luces antiniebla delanteras y traseras y alarma antirrobo.

Jeep comercializa el Renegade Sport Plus AT6 4×2 con un precio de 30.290 dólares, 2.500 más que la misma opción de equipamiento combinada con la caja manual.

Dicha opción y la Sport poseen un precio aproximadamente 10% más bajo, de 27.790 y 25.190 dólares respectivamente, mientras que la Longitude 2.4 AT9 4×4 cotiza a 42.900. La garantía para toda la gama es de 3 años o 100 mil kilómetros.

