Llegó Fernando Pasquale y ya entrena con el plantel de la CAI

por Lorenzo Martins

l.martins@elpatagonico.net

La Comisión de Actividades Infantiles, que lidera la zona B del torneo Federal B, realizó ayer una práctica futbolística vespertina en cancha de Unión San Martín Azcuénaga, donde el director técnico Nicolás Segura paró el posible once inicial para visitar este domingo a Estrella Norte de Caleta Olivia, por la quinta fecha del torneo Federal B.

La noticia del día fue la presencia del delantero Fernando Pasquale en el probable equipo titular del líder de la zona B. El jugador nacido en La Plata hace 28 años llega para reemplazar al lesionado Franco Erro, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles en la primera fecha.

Pasquale hizo las categorías formativas en Gimnasia e incluso firmó contrato, pero no alcanzó a debutar en Primera. Viene de jugar en Sportivo Italiano y tiene un amplio recorrido por el fútbol de ascenso metropolitano, que incluye pasos por Villa San Carlos, Deportivo Merlo, Brown de Adrogué y Atlanta.

Luego de la práctica, el atacante dialogó con El Patagónico. "Descansé poco, no es lo ideal, pero bueno. Llegué a las 4 de la mañana, me fue a buscar Sixto (Peralta) al aeropuerto, fuimos a la pensión y me quedé ahí. Cuando me desperté recorrí el club, muy lindo todo. A algunos compañeros los conocí en el desayuno, en el almuerzo, a otros en el viaje. Vi algunos partidos, pero ahora los conocí personalmente", comentó.

En cuanto a sus primeras sensaciones, remarcó: "Soy el más grande de todos, pero hay que adaptarse a los más chicos. Como le dije a Nicolás (Segura, el entrenador), es un grupo de chicos que tienen mucho sentido de pertenencia hacia el club, son chicos que viven ahí desde hace años, que están educados por el club, y eso es muy importante para pelear cosas".

Pasquale se presenta como "un delantero aguerrido, de área, típico '9' que hace el trabajo sucio" y afirma que llega "bien" en lo físico, aunque sin mucho ritmo. "Terminé el torneo con Italiano a fines de junio, estuve todo julio entrenando con un 'profe' pero no es lo mismo, no es el mismo ritmo. Lo que pasa es que cuando estaba empezando el Federal B, allá estábamos terminando", argumentó.

El delantero arriba con la responsabilidad que conlleva ser tenido en cuenta como titular. En ese sentido, rescató: "La confianza que me dan tengo que valorarla y responder dentro de la cancha. Cuando a uno le dan minutos de juego, hay que tratar de aprovecharlos y esperamos poder cumplir con las expectativas".

El cambio de Pasquale por Matías Carrizo sería el único que planea hacer Segura para el partido contra el colista de la zona B, respecto del equipo que arrancó en la victoria por 1-0 sobre Jorge Newbery.

Entonces, ante Estrella Norte, el "Azzurro" iría de la siguiente manera este domingo: Mateo Grasso; José Chacón, Yamil Durán, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Matías Delgado, Cristian García y Luciano Contreras; Brian Orosco; Matías Vargas y Fernando Pasquale.