El Patagónico | Policiales | VIOLENCIA DE GENERO - 20 diciembre 2016 Llevan a juicio a un hombre que le golpeó la cabeza contra la pared a su ex pareja Jonathan Ezequiel Ehijos será llevado a juicio en Sarmiento por lesiones leves agravadas a su ex pareja. El juez, a pedido de la Fiscalía, dictó su sobreseimiento en la causa por daños y amenazas, pero elevó el debate oral y público por la agresión ocurrida el 25 de febrero pasado.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Daniel Pérez dictó el auto de apertura de juicio contra Jonathan Ezequiel Ehijos (24), como presunto autor del delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja. Ahora la Oficina Judicial de Sarmiento deberá designar un tribunal unipersonal para el juicio.

En la audiencia preliminar a juicio, la Fiscalía estuvo representada por la fiscal Laura Castagno, mientras que el imputado recibió el asesoramiento del abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzún.

Castagno informó que se debatirán los hechos ocurridos el 25 de febrero pasado, a las 19:30, en el domicilio de la víctima.

Según figura en la acusación pública, Ehijos habría concurrido a la casa de su ex pareja a buscar un electrodoméstico. Al no encontrar el objeto, comenzó una discusión con la denunciante, a la que insultó y agredió físicamente, golpeándole la cabeza contra la pared. En ese momento, una hermana de la víctima llegó al lugar y con su intervención logró que el agresor se retirara.

Para el juicio oral y público, la parte acusadora presentará cinco medios de prueba testimoniales y cuatro documentales. En este contexto, la Fiscalía solicitó que se mantenga una medida de prohibición de contacto entre el acusado y la víctima hasta la realización del juicio. También pidió el sobreseimiento del imputado por el delito de daños y amenazas.

A su turno, Oyarzún no formuló objeciones a la acusación presentada por el Ministerio Publico Fiscal. Tampoco se opuso a los medios de prueba propuestos para el debate.

Así las cosas, Pérez resolvió declarar admisible la acusación pública y los medios de prueba testimoniales y documentales que se presentaron. En este marco, dictó la elevación a juicio oral y público contra Ehijos por el delito de lesiones leves agravadas.

