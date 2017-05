Llugdar considera que a partir del nuevo marco "pueden llegar a venir inversiones"

El líder sindicalista participó del encuentro del martes en el Ministerio de Economía de la Nación, acompañado del secretario Adjunto, Luis Villegas; del secretario Gremial, José Uribe y del secretario de Actas, Prensa y Propaganda, David Klappenbach.

"De a poco en la provincia nos estamos readecuando a los precios del barril en lo referido al valor internacional. La verdad que estamos conformes porque podemos decir que hoy tenemos un marco, principalmente por la cantidad de equipos que van a quedar operando en la Cuenca, que no es poca cosa", enfatizó Llugdar, y aclaró que eso es importante porque es la principal actividad de la provincia".

Sobre el sostenimiento de puestos de trabajo, remarcó que ese siempre es el principal objetivo de los gremios, el de evitar los despidos, al tiempo que observó: "también hay que ver la realidad que nos indica que nosotros hace 24 meses teníamos 70 equipos de perforación en la Cuenca y hoy están operando únicamente los doce de PAE más los cuatro de YPF y el de Capsa".





SANTA CRUZ

Llugdar recordó que su sindicato también tiene "una fuerte incidencia en la provincia de Santa Cruz en donde está toda la actividad parada, y esto es algo que va por decantación y en algún momento nos tendremos que sentar a discutir porque no hay otra alternativa".

Consideró que es algo que desde Nación también lo están evaluando. Explicó que en su caso, el miércoles mantuvo una charla con el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, quien se interiorizó de la adenda, de las negociaciones. "Estas cosas abren otro marco para por lo menos poder ver la realidad", dijo esperanzado en mejorar la situación en esa provincial.

En tal sentido, adujo que no hay que ir muy lejos para poder verla. "En la Cuenca del lado de Chubut es el único lugar donde realmente se está perforando en lo convencional, no hay otro lugar. Y eso es gracias al acompañamiento del gobernador (Mario Das Neves), del intendente (de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares) y de todos los Trabajadores, que si no hubiéramos tenido ese acompañamiento, tampoco habríamos podido llegar a esto. Por ese lado estoy muy conforme", indicó.





INVERSIONES EN LA CUENCA

Consultado sobre si pueden llegar a venir más inversiones hacia la Cuenca del Golfo San Jorge, Llugdar cree que sí. "En la medida que así como vamos la actividad, la hagamos sustentable, no me cabe duda que podremos tener esas inversiones. Porque si las acciones son sustentables y atrayentes para las inversiones, esto va a ser posible", subrayó.

Aclaró: "lógicamente todavía nosotros tenemos que sortear algunos escollos y esto lo hemos charlado con Jorge Ávila (su par de Petroleros Privados del Chubut) y su equipo, pero vamos en esa dirección y el que no vea la realidad, seguro se va a quedar en el camino".

En cuanto a la posibilidad de seguir pidiendo un precio diferenciado para la Cuenca del Golfo San Jorge, el secretario general de Jerárquicos dijo que el Gobierno nacional fue bien claro al decir que va a haber que regirse con los precios internacionales.

"Entonces, vale decir que en Chubut la perspectiva para producción de gas era nula y hoy vemos que no es así. Eso quiere decir que todavía hay mucho por hacer, por explorar. Tenemos que guiarnos con la realidad, ver hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos aportar de nuestra parte; y las instituciones lo venimos haciendo. Esto hubiera sido imposible sin el acompañamiento del Gobierno provincial", insistió.