27 diciembre 2016

Llugdar manifestó la necesidad de mantener la unión de los trabajadores frente a la crisis

En el marco de las fiestas de fin de año, junto a la comisión directiva y el cuerpo de delegados de la institución, el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, brindó por el fortalecimiento de la inteligencia conjunta para salir adelante ante la crisis del sector de los hidrocarburos, en defensa del trabajo y en un plano de respeto por el compañero y la familia de cada uno.

José Llugdar expresó su saludo a todos los compañeros de cada localidad, quienes de una manera u otra colaboraron con esa institución durante todo 2016. "Han hecho un gran trabajo, incluso luego de un acto eleccionario han convocado a la unidad, a la hermandad y a la convivencia entre trabajadores. Son cosas que tienen que ver con el grado de convivencia que debemos tener entre personas, y entre compañeros y compañeras", resaltó.

"Sería muy difícil mencionarlos uno por uno sin olvidarse del algún nombre. Aquí hay mucha gente que tuvo que ver con que hoy seamos nuevamente conducción. Venimos de muy duras discusiones y ya he hablado con el cuerpo de delegados de que este que se viene va a ser un año tal vez complejo, donde aquellos que tienen mi edad ya lo saben y aquellos que superan los 40 años también, pero debemos ser proactivos y tener la capacidad para adaptarnos a las circunstancias, con la sabiduría de poder escuchar a quien tenga la inteligencia necesaria para poder aplicar las soluciones necesarias para salir de este trance", resumió.

El titular sindical manifestó que van a seguir apostando al crecimiento dentro de esa institución. "Seguiremos trabajando de la misma manera, sin dudar que si llegado el momento por alguna circunstancia no estamos más, esto no es mío ni de la comisión directiva que sale ni de la que viene. Cada uno somos parte de esto, es de todos y por lo tanto tenemos una responsabilidad que se relaciona con lo que viene, donde el gran desafío es adaptarnos a las circunstancias y a los proyectos existentes y por venir", enfatizó.

"A eso hay que sumarle la humildad y el compromiso de saber que de la única manera que se sale de esto, es trabajando. No hay otra alternativa. Recuerden algo, en la propia comisión directiva no somos indispensables en esta institución. Somos una parte importante, claro, por la responsabilidad que nos dieron como también al cuerpo de delegados y los responsables de cada sede", manifestó Llugdar.

"Eso no significa que al ser elegidos creamos que tenemos un lugar asegurado. Eso se gana diariamente, con mucha humildad, trabajo", advirtió.

En ese sentido, puso de manifiesto: "lo mismo sucede con el respeto por el compañero y la compañera en el lugar de trabajo, en el marco de la convicción que debemos tener para sacar esto adelante, que no me cabe dudas y estoy convencido que lo vamos a lograr. Y si por alguna circunstancia alguien se pone adelante, lo vamos a pasar por arriba, defendiendo a la familia y a los que nos rodean, que hay que cuidarlos".

A todos los presentes en el salón de usos múltiples de la sede central, en Comodoro Rivadavia, Llugdar deseó unas muy felices fiestas y les trasladó su convicción de que se sacará adelante un año muy difícil con las mismas energías y la misma fuerza con que se culminó 2016, haciendo particular referencia a Sergio Muñoz, -futuro integrante de la Comisión Revisora de Cuentas del gremio-, quien está atravesando un momento difícil por cuestiones de salud. "Sé que va a salir adelante porque tiene la voluntad y el deseo de hacerlo y estoy convencido que lo va a lograr, porque conozco a su familia y no se merece otra cosa que eso", afirmó.

En idéntico tono, saludó a los referentes de cada una de las ciudades donde tiene presencia la institución, colaboradores tanto del gremio como de la Mutual de Petroleros Jerárquicos, la Agrupación Patagonia Austral Argentina y a los jubilados del sindicato, lo mismo que al personal empleado por la institución y aquellos que acercaron ayuda sin pedir nada a cambio; pidiendo un aplauso por su esfuerzo durante un nuevo año.

