Llugdar resaltó el compromiso para garantizar la paz social por 180 días

El secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar, resaltó que el acuerdo en el que se avanza con las operadoras para garantizar los niveles de empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge, no es sólo fruto de las últimas reuniones, sino de algo que se ha trabajado en los últimos 60 días. "Rescatamos el compromiso por los próximos 180 días donde nos garantizarán el trabajo, la actividad. Estas cosas suman y mucho porque tienen que ver con la estabilidad de los trabajadores", afirmó.

"Aquí hay que ser claros, YPF va a continuar con la misma modalidad con la que viene hasta ahora, con los cuatro equipos perforadores, dos equipos de workover y dos de pulling; Pan American con los dos equipos de perforación, y si le sumamos los que están operando para YPF y logramos culminar la próxima semana la firma del acuerdo, se sumarían Tecpetrol y Sipetrol que subirían dos perforadores más, mientras que lo de CAPSA continuaría como hasta ahora", subrayó.

El referente gremial aclaró: "todavía hay algunas cuestiones que se deben resolver, pero el hecho de que las dos principales operadoras de la zona garanticen la actividad es muy importante para todos nosotros. Hace 20 días las dos instituciones lo único que teníamos era despidos, entonces no es poca cosa haber llegado a estas circunstancias. También es cierto que el desastre que nos tocó vivir en Comodoro (con el temporal) tiene su incidencia y tiene que ver con la sensibilidad en la cual estamos inmersos todos".

"Todo eso confluyó en esta mancomunión de trabajo, y nos lo han resaltado porque cada vez que los gremios Jerárquico y de base hablamos, dejamos en claro la seriedad con la que nos manejamos ya que no necesitamos firmar un papel para cumplir con los acuerdos. Por eso todo esto suma y positivamente, y vamos a sostener la actividad por lo menos en Chubut", analizó.

Llugdar insistió en que han dado un paso muy importante, donde el Ministerio de Trabajo a través del ministro Jorge Triaca y su equipo firmaron un acta comprometiéndose en adelante por cualquier circunstancia "porque hay empresas que no saben si van a poder volver a operar ya que quedaron en situaciones financieras muy adversas, por eso hay cuestiones en las que se debe avanzar a pequeños pasos. Para eso sirven los preacuerdos firmados, que son los fondos REPRO".

"De todas maneras hay que tener cuidado con eso, porque si uno analiza lo que pasó en otras provincias, que se anunció con bombos y platillos y todavía no lo pueden aplicar, debemos ser cuidadosos. Todavía hay un camino por recorrer y no se deben crear falsas expectativas", sugirió.





COMPROMISO

El titular de Petroleros Jerárquicos señaló que, en sí, lo pactado consta de 180 días sin despidos y garantía de paz social, como también alcanza a los despedidos y quienes tienen que cobrar indemnizaciones, certificando que las van a cobrar. Incluso contempla atención para aquellos que han sufrido el fuerte temporal de lluvias.

Respecto a esto último, "nadie lo va a firmar, pero hay un compromiso y los compromisos hay que refundarlos día a día con la actitud de cada uno de nosotros, de una ciudad, de una provincia", remarcó el dirigente. Y dijo: "esto se logra con confianza, como lo venimos haciendo tanto el gobierno municipal, como el provincial y las instituciones sindicales".

Además, puso en valor que en estas cuestiones Comodoro es solidario y la provincia también lo es. "He pasado por la Casa del Chubut en Buenos Aires y uno se da cuenta que el argentino por sí es muy solidario, especialmente los que menos tienen", rubricó.

De las perspectivas que se abren con estos a 180 días y de si la reunión del jueves fue la última, manifestó que no, sino que es muy posible que se haga un nuevo encuentro el 2 de mayo "porque el compromiso está de las partes para ver si se puede llegar a plasmar en un acta todo lo que se ha hecho en este tiempo. Eso lo vamos a empezar a ver desde este martes", indicó.





POLITICA ENERGETICA

En cuanto a la política energética que desarrolla el Gobierno nacional, dijo que tiene una dirección y eso tal vez no cambie. "Nosotros vamos a tener que mantenernos en nuestra línea y seguro que también a través de los acuerdos que venimos haciendo con distintas operadoras, aprendimos a no fijar las posturas sino a manejarnos través de la mesa del diálogo, para llegar a un acuerdo que nos sirva a todos. Me parece que en Chubut se está dando esa situación, entonces hay que seguir trabajando en esta línea y creo que lo vamos a poder superar", aseguró.

En ese marco, puso en valor: "hemos mantenido la paz social, ni más ni menos. Y hay empresas interesadas en radicarse en Comodoro y para eso también el Concejo Deliberante debe dar respuestas serias. Todas esas cosas van sumando Y nosotros también podemos brindar respuestas para los vecinos de la ciudad".

Esa afirmación la sustentó en que debe darse respuesta a cuestiones como la instalación de una refinería. "Ojalá que lo hagan, no dudo de que lo harán porque hay mucha gente involucrada y en esto vamos a salir beneficiados primero los trabajadores de UOCRA, el sector de transporte, la comunidad, así dejamos de ser una ciudad productora de petróleo donde solo lo vemos pasar a través del oleoducto y qué se lo llevan, pudiendo a pasar a ser justamente una provincia en la que demos valor agregado a lo que producimos".

"El trámite al que deben responder, es porque ya se ha presentado la documentación por el terreno, que ya lo tienen. Están también los estudios de suelo, de factibilidad. Trámites que deben resolver pero hoy por hoy, el que debe autorizar es el Concejo sobre si se puede o no habilitar la refinería en Comodoro", enfatizó Llugdar.