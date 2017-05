El Patagónico | Policiales | 14° HOMICIDIO - 17 mayo 2017 Lo asesinaron de dos puñaladas a plena luz del día en la costanera Jorge Andrés Martínez, quien se ganaba la vida como limpiavidrios, falleció ayer cerca de las 18 en la zona de juegos que se encuentra en el sector de la costanera céntrica próximo a San Martín y Abásolo. Recibió una puñalada en el pecho y otra en el abdomen. Había mantenido una discusión que se transformó en una pelea contra un hombre al que luego se sumaron otros dos que lo acompañaban. Uno de ellos sacó un arma blanca y le asestó las dos estocadas que terminaron con su vida. Se desconocen las razones del ataque. Un grupo de jóvenes que practicaba piruetas en el Skate Park fue testigo del homicidio. Uno de los adolescentes grabó la escena con su teléfono móvil y la Brigada de Investigaciones tomó declaraciones a dos testigos. La hermana de la víctima reconoció su cuerpo. Un dato que maneja la policía es que ya en febrero había sido atacado en la terminal de ómnibus. Es el décimo cuarto asesinato registrado en lo que va de este año en Comodoro Rivadavia.

Efectivos de la Seccional Primera recibieron ayer sobre las 18 el alerta de que una persona se encontraba herida sobre un pasaje cercano a San Martín y Abásolo, entre el ex bar Irlanda y el Drugstore Cococho, en la zona de la costanera céntrica.

El personal policial llegó rápidamente al lugar y constató que Jorge Andrés Martínez (30), alias "El rubio", había muerto producto de dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el pecho.

Según fuentes consultadas por este diario, Martínez, que era un conocido "trapito" de la zona céntrica, había llegado en presunto estado de ebriedad a la plaza que se encuentra en la costanera donde se cruzó con sus agresores. Un grupo de jóvenes que se hallaba en el Skate Park observó la discusión que la víctima inició con uno de esos individuos. Incluso uno de los skaters grabó con su teléfono lo que ocurría.

La discusión se transformó en una pelea. Martínez trataba de esquivar los golpes de su agresor y comenzó a tomar la ofensiva en la pelea hasta que los dos acompañantes de su atacante se sumaron a la riña para agredirlo. Uno de ellos sacó un arma blanca y le asestó dos puñaladas para luego escapar del lugar.

La víctima alcanzó a dar unos pasos y llegó hasta el pasaje que se encuentra entre el ex bar Irlanda y el Drugstore Cococho, donde se emplazan unos juegos. Martínez quedó tirado y murió a los pocos minutos en el lugar.

Cuando los efectivos policiales de la Seccional Primera llegaron al sitio constataron que Martínez ya se encontraba sin vida por lo que llamaron al personal del Hospital Regional para que certificara el fallecimiento.

Según fuentes policiales, la víctima presentaba signos de violencia en todo su cuerpo y entre sus pertenencias se encontró un arma blanca.



GRABACIONES

QUE NO SIRVEN

El ataque a Martínez quedó grabado por el teléfono móvil de un joven que se encontraba en el Skate Park. El registro fue entregado a los investigadores, pero la calidad del video no era nítida y no permitió identificar el rostro de los agresores.

También se descartó una grabación de una de las cámaras de seguridad de uno de los locales cercanos ya que solo registró el momento en que uno de los presuntos autores escapa del lugar.

Fuentes policiales confirmaron que Martínez ya había sido apuñalado en un pulmón en un enfrentamiento que se produjo el 9 de febrero en la terminal de ómnibus, donde se señaló a un grupo de integrantes de la colectividad gitana como los autores de la agresión que en esa oportunidad dejó a la víctima al borde de la muerte.

Martínez vivía en el sector conocido como "Las Chapitas" en Kilómetro 8 y era oriundo de la localidad de Sarmiento. Los policías de la Seccional Primera lo conocían por solía pararse en la escalera del Banco Nación y además de limpiar vidrios de los automóviles, vendía diarios.

Los investigadores continúan buscando a los agresores y no se encontró el arma homicida en la zona. El caso está a cargo del fiscal Julio Puentes, la Brigada de Investigaciones y la Seccional Primera.



